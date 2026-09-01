San Gottardo: tunnel chiuso per 18 notti

Come indica una nota odierna, in tedesco e italiano, dell'Ufficio urano della gestione delle strade nazionali, nei fine settimana non vi saranno limitazioni.

Il traforo tra Airolo e Göschenen (UR) sarà chiuso per la prima volta nella notte tra il 7 e l'8 settembre. L'ultimo stop al traffico è previsto per la notte tra il 6 e il 7 ottobre.