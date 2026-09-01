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San Gottardo: tunnel chiuso per 18 notti
Lo stop nelle notti a cavallo tra il 7 settembre e il 7 di ottobre.
TiPress
Fonte Ats
San Gottardo: tunnel chiuso per 18 notti
Lo stop nelle notti a cavallo tra il 7 settembre e il 7 di ottobre.
AIROLO - A causa di lavori di manutenzione, la galleria stradale del San Gottardo sarà chiusa per un totale di 18 notti (dalle 20.00 fino alle 5.00) dal 7 settembre fino alla prima settimana di ottobre.
Le auto saranno deviate sul passo e i camion - propriamente tutti i veicoli di oltre 3,5 tonnellate per il trasporto di merci - fermati a nord e a sud del tunnel dalle 19.30.
Come indica una nota odierna, in tedesco e italiano, dell'Ufficio urano della gestione delle strade nazionali, nei fine settimana non vi saranno limitazioni.
Il traforo tra Airolo e Göschenen (UR) sarà chiuso per la prima volta nella notte tra il 7 e l'8 settembre. L'ultimo stop al traffico è previsto per la notte tra il 6 e il 7 ottobre.
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