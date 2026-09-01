Altra partita, altri timori

«Siamo perfettamente coscienti del fatto che né il governo né tantomeno il parlamento hanno facoltà di intervenire, trattandosi di un evento privato organizzato dall’UEFA. Nondimeno la responsabilità organizzativa è del FC Lugano e la sicurezza deve essere garantita dalle nostre forze dell’ordine. Un episodio grave come quello accaduto a Belgrado sarebbe altamente negativo per l’immagine del Lugano e di Lugano, che si troverebbero al centro di un episodio destinato, se accadesse, a diventare virale ed essere diffuso sul piano internazionale».

Non solo. «Si tratterebbe inoltre di un insulto pesante per le vittime di quei massacri e per tutte le persone che la Svizzera e il Ticino hanno accolto in seguito alla guerra nella ex-Jugoslavia e alla persecuzione subita dai musulmani di Bosnia». Motivo per cui al governo viene chiesto in primo luogo «quali misure intendono prendere le forze dell’ordine per impedire che striscioni o cori di sostegno a un criminale condannato dalla corte dell’Aja come Mladic vengano esposti e gridati» e se «sono pronte le nostre forze dell’ordine e il servizio di sicurezza dello stadio a far fronte a una situazione simile». Eventualmente con controlli accentuati in occasione della partita.