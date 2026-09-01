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Svizzera/Nepal

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

La vodese Natalia Rjumin-Girardet è sopravvissuta all’alluvione in Nepal. E ci è riuscita fuggendo su per una rampa di scale e poi ancora su per una collina, in attesa dei soccorsi
«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
20min/Jan Janssen
Natalia Rjumin-Girardet (70) è sopravvissuta alla catastrofe dell’alluvione in Nepal. 20 Minuten l’ha incontrata a Kathmandu.
di 20min.ch | Céline Trachsel, Jan Janssen
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«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
La vodese Natalia Rjumin-Girardet è sopravvissuta all’alluvione in Nepal. E ci è riuscita fuggendo su per una rampa di scale e poi ancora su per una collina, in attesa dei soccorsi

ZURIGO - «È stato un miracolo», racconta Natalia Rjumin-Girardet, 70 anni. «Solo perché un autobus davanti a noi avanzava lentamente sulla strada fangosa e rischiava di rimanere bloccato, ci siamo trovati proprio accanto a una scala nel momento in cui è arrivata l’ondata di piena.» La vodese di Lutry è sopravvissuta per puro caso alla catastrofe dell’alluvione in Nepal. 20 Minuten l’ha incontrata a Kathmandu.

«Sono riuscita a fuggire dalla porta aperta dell’autobus. Il nostro cuoco è addirittura uscito dal finestrino», ricorda. La donna, russa di nascita, insieme ai suoi sette compagni di viaggio stava partecipando a un viaggio spirituale e si trovava a circa 200 metri dal confine con il Tibet quando l’alluvione ha colpito il posto di frontiera con tutta la sua forza.

«Siamo semplicemente corsi su per quelle scale»
«Ho visto un muro scuro avvicinarsi: detriti, acqua, una nuvola di polvere e sporcizia. In quel momento non sapevamo davvero cosa fosse. Siamo semplicemente corsi su per quelle scale.» Ma i gradini sono finiti presto. «Poi abbiamo scalato la collina a quattro zampe, tra cespugli ed erba, sempre più in alto. Eravamo circa 50 persone che hanno seguito questa via di fuga.» Dietro di loro, la masse d’acqua continuava a salire.

Su un altopiano sono riusciti a mettersi in salvo. Sotto di loro, le potenti acque già tuonavano. «Ho visto la corrente trascinare via auto, autobus e intere case. Il villaggio dove avevamo pernottato era semplicemente sparito.»

I sopravvissuti si sono rifugiati in un fienile. «Pioveva forte, eravamo tutti fradici e scioccati.» Fortunatamente, il loro autobus non è stato completamente trascinato via, ma solo rovesciato nel fango. «Attraverso il lunotto posteriore rotto, il nostro gruppo è riuscito a recuperare parte dei bagagli. Accanto all’autobus c’era un cadavere», racconta Natalia. La donna ha visto anche un’altra persona morta ai piedi della scala. «Ma non ho voluto guardare meglio.»

L’esercito ha scoperto le persone nel fienile
Per un giorno e una notte interi, il gruppo ha dovuto resistere nel fienile. Oltre al gruppo di Natalia, anche altri turisti e alcuni abitanti del posto erano riusciti a salire sulla montagna. I vestiti di Natalia erano completamente bagnati, così come il contenuto dello zaino. «Avevamo tutti molto freddo ed eravamo affamati. Eppure due italiani mi hanno dato i loro indumenti caldi. È stato un gesto molto gentile.»

Natalia Rjumin-Girardet è una terapista yoga e crede nel karma. «È stato bello vedere che, nonostante la situazione drammatica, tutti si sono aiutati a vicenda- Non è successo, come si potrebbe pensare, che nel panico ognuno pensasse solo a se stesso.»

La mattina seguente, quando un elicottero dell’esercito ha sorvolato la zona del disastro, una donna nepalese ha urlato «fortissimo», così sono stati individuati dai soccorritori. «Noi donne siamo state salvate per prime», racconta Natalia. «L’elicottero ha prima lanciato del cibo e poi, quando la pioggia è diminuita, è riuscito ad atterrare vicino a noi e a prendere le prime persone.»

«Tutti coloro che erano davanti e dietro di noi sono morti»Anche se è una persona spirituale che ama la natura più delle grandi città, Natalia è stata «molto, molto felice» quando è tornata a Kathmandu. «Per ora resto nel mio hotel e lascio sedimentare tutto. Inoltre, sono in stretto contatto con l’ambasciata svizzera.»

Poiché la sua borsa a tracolla con il cellulare è stata trascinata via dalle acque, Natalia non aveva ancora potuto mettersi in contatto con i suoi amici svizzeri. Anni fa ha fondato l’associazione World-Peace, di cui è presidente. Dal cellulare della reporter di 20 Minuten ha però potuto fare qualche chiamata: «Cara mia, sto bene, è stato un miracolo», ha raccontato alla sua amica. «Il nostro autobus si è fermato proprio accanto a quella scala. Tutti coloro che erano davanti e dietro di noi sono morti, ma noi siamo riusciti a correre su per quelle scale», ha ripetuto, con le lacrime agli occhi.

Il 26 agosto è il suo secondo compleannoGli eventi l’hanno profondamente segnata, spiega Natalia dopo la telefonata. «Siamo sopravvissuti, ma penso molto alla vita e a cosa voglio ancora fare di buono, perché il 26 agosto sono rinata. Sarà il mio secondo compleanno. Voglio occuparmi delle persone o degli animali indifesi.» Pensa anche ai defunti. «Soprattutto ai loro familiari. Per le famiglie è molto dura.»

Nonostante tutto, Natalia vorrebbe comunque proseguire il viaggio originariamente previsto verso le montagne del Kailash in Tibet. «Devo vedere come andare avanti. Ho ricevuto un nuovo passaporto, ora devo occuparmi delle questioni amministrative. Ma vorrei ancora andare lì. La mia motivazione è sempre stata quella di assorbire l’energia di queste montagne e portarla a casa per condividerla con le amiche della nostra associazione World-Peace.»

Natalia vuole aggiungere ancora una cosa: «La mia storia dovrebbe aprire il cuore delle persone. Vorrei che tutti facessero del bene. Anche un piccolo gesto a volte può fare grandi cose.»

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