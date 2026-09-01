«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

«Siamo semplicemente corsi su per quelle scale»

«Ho visto un muro scuro avvicinarsi: detriti, acqua, una nuvola di polvere e sporcizia. In quel momento non sapevamo davvero cosa fosse. Siamo semplicemente corsi su per quelle scale.» Ma i gradini sono finiti presto. «Poi abbiamo scalato la collina a quattro zampe, tra cespugli ed erba, sempre più in alto. Eravamo circa 50 persone che hanno seguito questa via di fuga.» Dietro di loro, la masse d’acqua continuava a salire.

Su un altopiano sono riusciti a mettersi in salvo. Sotto di loro, le potenti acque già tuonavano. «Ho visto la corrente trascinare via auto, autobus e intere case. Il villaggio dove avevamo pernottato era semplicemente sparito.»