“Scottati” dalla canicola, per gli svizzeri ora è il momento di agire

Il sondaggio

12'780 persone provenienti da tutta la Svizzera hanno partecipato il 19 e 20 agosto al sondaggio sull'estate calda 2026 condotto da 20 Minuten e Tamedia. L'indagine è stata realizzata in collaborazione con LeeWas. LeeWas modella i dati del sondaggio secondo variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine di errore è di 1,4 punti percentuali. Ulteriori informazioni sui sondaggi sono disponibili su 20minuten.ch/umfragen.