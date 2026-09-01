Per i suoi 150 anni la “Feldi” si rifà il look

In evidenza c'è proprio l'iconico castello rosso, rivisto e stilizzato (non si nota più la trama dei mattoni), con due spighe dorate in primo piano. Il nuovo design «è il risultato di un lungo processo di sviluppo che ha coinvolto collaboratrici e collaboratori, clienti e consumatori. L’obiettivo era ridefinire l’essenza del marchio Feldschlösschen e tradurla in una forma contemporanea».

«Nell’anno del nostro anniversario guardiamo con orgoglio alla nostra storia pionieristica. Così come la Svizzera e le persone si evolvono, anche Feldschlösschen continua a svilupparsi. Con il nuovo design accompagniamo il nostro marchio verso il futuro senza perdere il legame con le sue radici», afferma Astrid Roland, Brand Director Feldschlösschen.