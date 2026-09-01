«Occorre chiedere la riduzione dell'affitto»

Di fronte a questa inerzia, l'ASI invita i locatori a trasferire in modo proattivo le riduzioni dei tassi, senza compensarle con aumenti forfettari delle spese accessorie. Ma nella pratica, sostiene l'associazione, spesso gli inquilini non hanno altra scelta che attivarsi personalmente. Per questo è stato messo a punto un calcolatore dell'affitto, disponibile sul sito www.asi-infoalloggio.ch, che permette in pochi clic di verificare se si ha diritto a un ribasso e di quantificarlo. L'ASI ha inoltre pubblicato una sezione con domande e risposte; invita inoltre chi ha dubbi a contattare le proprie sezioni regionali. La raccomandazione è chiara: non aspettare che il proprietario si faccia avanti, ma controllare subito il proprio contratto ed eventualmente chiedere attivamente la riduzione della pigione.