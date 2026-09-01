Swiss Life taglierà 600 posti di lavoro entro la fine del 2028
Circa la metà saranno in Svizzera.
ZURIGO - La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028. Il taglio riguarderà in misura pressoché uguale Swiss Life Svizzera e Swiss Life Asset Managers, soprattutto all'estero. Gran parte delle soppressioni avverrà attraverso le «fluttuazioni naturali». Attualmente l'azienda conta circa 11'000 dipendenti.
In un comunicato diffuso questa mattina, Swiss Life motiva la decisione con l'obiettivo di una «crescita redditizia dell'attività oltre il 2027 e il necessario aumento dell'efficienza, anche grazie alle opportunità offerte dalla progressiva digitalizzazione».
Con una selezione mirata nelle assunzioni per le posizioni vacanti, sarebbero già stati eliminati circa 100 posti di lavoro. Altri 100 dovrebbero seguire entro la fine del 2026. I collaboratori interessati riceveranno sostegno nel loro riorientamento professionale, viene messo in evidenza.