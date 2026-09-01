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Il tasso di riferimento ipotecario rimane al minimo storico dell'1,25 per cento

Gli affitti in Svizzera resteranno invariati nel prossimo futuro grazie alla stabilità del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento ipotecario rimane al minimo storico dell'1,25 per cento
Depositphotos (itchaznong@gmail.com)
Fonte Awp Sda
di Redazione
Il tasso di riferimento ipotecario rimane al minimo storico dell'1,25 per cento
Gli affitti in Svizzera resteranno invariati nel prossimo futuro grazie alla stabilità del tasso di riferimento.

ZURIGO - In Svizzera, in un primo momento, inquiline e inquilini non devono temere costi abitativi più elevati a causa del tasso di riferimento ipotecario. L'Ufficio federale delle abitazioni (BWO) ha lasciato martedì invariato all'1,25 per cento il tasso d'interesse importante per l'andamento dei canoni di locazione.

Di conseguenza, il tasso di riferimento rimane al suo minimo storico. Era sceso all'1,25 per cento nel settembre 2025. In precedenza era stato all'1,5 per cento.

In concreto, il tasso medio determinante per il tasso di riferimento rimane invariato all'1,31 per cento. Poiché il tasso viene arrotondato commercialmente ai quarti di punto percentuale, il tasso di riferimento scende o sale solo quando viene superata una soglia corrispondente. Attualmente questa soglia è fissata all'1,13 per cento per una riduzione e all'1,37 per cento per un aumento.

Quando ci sarà un aumento?
In caso di aumento del tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali, i locatori potrebbero in linea di principio aumentare il canone d'affitto del 3 per cento. In caso di riduzione, al contrario, vi sarebbe in linea di principio la possibilità di richiedere una riduzione del canone del 2,9 per cento.

Una ulteriore riduzione è considerata molto improbabile dagli economisti intervistati dall'agenzia di stampa AWP. Un aumento, invece, è previsto al più presto nel 2027: UBS prevede il passaggio all'1,5 per cento alla fine del 2027, ZKB solo alla fine del 2028 e Raiffeisen dalla seconda metà del 2028.

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