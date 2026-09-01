Svariati chili di droga

L'operazione è scattata durante un controllo di polizia, quando il sospettato ha tentato di disfarsi di 50 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di droga, tra cui cocaina, marijuana, ketamina ed ecstasy. Gli agenti hanno inoltre sequestrato oltre 30.000 franchi svizzeri, 1.500 euro in contanti e due pistole non registrate con relativo munizionamento.

Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale in collaborazione con la Procura, con l'accusa di violazione della legge sugli stupefacenti e della normativa sulle armi.