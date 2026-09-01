Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
Traffico in tilt a Minusio
Traffico in tilt a Minusio
TENERO-CONTRA - Incidente questa mattina, attorno alle 11.30, sulla A13 all’altezza dell’uscita di Minusio. Per motivi che dovranno essere stabiliti, un'auto è andata a sbattare violentemente contro lo spartitraffico.
Il conducente ha riportato ferite di media gravità, apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del SALVA, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo al Pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano per ulteriori accertamenti e cure.
In intervento anche i pompieri di Locarno, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e a scongiurare il rischio di inquinamento provocato dalla fuoriuscita di liquidi dal veicolo incidentato.
La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto fortemente perturbato per circa un’ora. Per consentire le operazioni di soccorso e il recupero della vettura, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso.