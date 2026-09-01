Volantini antisemiti, chiesto l'intervento delle autorità

«Chiediamo alle autorità competenti di provvedere al più presto alla loro rimozione e alla cancellazione delle scritte offensive comparse sui muri della città», ha scritto in una nota stampa Giuseppe Giannotti, portavoce Associazione Svizzera-Israele, sezione Ticino. «Si tratta di episodi gravi, che non possono essere banalizzati e che danneggiano l’immagine di Lugano quale città aperta, democratica e rispettosa della convivenza civile».