Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

BELLINZONA - Nuovo colpo di scena nella bufera che sta investendo Claudio Zali. La procura ticinese ha aperto un procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato per reati contro l'integrità sessuale. Lo riferisce oggi la Rsi, precisando che i fatti risalirebbero ad alcuni anni fa e che il procuratore generale Andrea Pagani ha inviato una lettera informativa all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio.