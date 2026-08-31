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«Infantino deve andarsene»

«Infantino ama denaro e potere, l'ho sempre saputo»
«Infantino deve andarsene»
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di 20min.ch | Agence France-Presse
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«Infantino deve andarsene»
«Infantino ama denaro e potere, l'ho sempre saputo»
Duro attacco di Platini nei confronti dell'attuale presidente della FIFA.
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - Michel Platini è tornato all'attacco di Gianni Infantino. Intervistato da Canal+, il tre volte Pallone d'Oro ed ex presidente dell'UEFA ha affermato che il numero uno della FIFA «deve andarsene», accusandolo di non avere rispettato le regole del gioco durante il Mondiale 2026.

Platini ha citato in particolare le pause durante le partite, l'intervallo di 30 minuti della finale e l'annullamento della sospensione dell'attaccante statunitense Folarin Balogun. «È il garante delle regole, non le rispetta, deve andarsene», ha dichiarato.

Secondo quanto riferito, Infantino è sotto pressione dalla fine del torneo disputato negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, anche dopo la rivelazione di un progetto, poi fallito, per aprire la Coppa del mondo a investitori privati. L'UEFA, insieme alle confederazioni CONCACAF e AFC, starebbe cercando di contrastarlo in vista della sua nuova candidatura.

La UEFA starebbe inoltre preparando una denuncia penale contro Infantino, il tutto mentre cerca un candidato da contrapporgli. Per Platini, un'eventuale uscita di scena del dirigente italo-svizzero non passerà «attraverso le istanze sportive», ma «attraverso la giustizia».

ZURIGO
Il potere dà alla testa

«Ho sempre saputo che amava molto il denaro e il potere», ha aggiunto Platini. L'ex capitano della Francia, assolto definitivamente in Svizzera nell'agosto 2025 dalle accuse che avevano contribuito a escluderlo dalla corsa alla presidenza della FIFA, ha precisato che Infantino non sarebbe stato responsabile della sua caduta, ma ne avrebbe «approfittato». Platini ha inoltre ricordato di avere sporto denuncia in Francia a giugno contro Infantino per «denuncia calunniosa» e «traffico di influenze».

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