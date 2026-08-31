«Infantino deve andarsene»

«Ho sempre saputo che amava molto il denaro e il potere», ha aggiunto Platini. L'ex capitano della Francia, assolto definitivamente in Svizzera nell'agosto 2025 dalle accuse che avevano contribuito a escluderlo dalla corsa alla presidenza della FIFA, ha precisato che Infantino non sarebbe stato responsabile della sua caduta, ma ne avrebbe «approfittato». Platini ha inoltre ricordato di avere sporto denuncia in Francia a giugno contro Infantino per «denuncia calunniosa» e «traffico di influenze».