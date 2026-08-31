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Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»

Il CEO di Thrive Capital rompe il silenzio sull'iniziativa di Infantino e respinge l'ipotesi di una presa di controllo della FIFA.
Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Joshua Kushner sul piano FIFA: «Non avevamo colto le dinamiche del calcio»
Il CEO di Thrive Capital rompe il silenzio sull'iniziativa di Infantino e respinge l'ipotesi di una presa di controllo della FIFA.
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - Joshua Kushner, amministratore delegato di Thrive Capital e fratello di Jared Kushner, genero di Donald Trump, rompe il silenzio sull'iniziativa del presidente della FIFA Gianni Infantino di cedere quote della Coppa del Mondo a investitori privati che ha provocato una bufera nel mondo del pallone.

«Pur condividendo le motivazioni di FFE (FIFA Forward Enterprise, ndr), non abbiamo colto le dinamiche politiche del calcio mondiale né fino a che punto alcuni si sarebbero spinti. Se avessimo saputo come sarebbe andata a finire, non ci saremmo lasciati coinvolgere», ha dichiarato Kushner.

Secondo quanto riportato dal New York Post, Kushner respinge l'idea che l'iniziativa, alla quale Thrive Capital avrebbe dovuto partecipare, si sarebbe tradotta in una presa di controllo della FIFA.

«Storicamente le risorse economiche nel calcio sono concentrate nelle mani di un ristretto gruppo di Paesi», ha spiegato. L'obiettivo di FFE, secondo Kushner, era distribuire capitali e risorse in modo più equo tra le 211 federazioni associate, aumentando gli investimenti nei paesi meno sviluppati per valorizzare i talenti locali, sostenere il calcio di base, migliorare l'esperienza dei tifosi e favorire la crescita globale del calcio.

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