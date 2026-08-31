Pogačar operato «con successo» alla clavicola sinistra

Pogačar, che era saldamente al comando della Vuelta, era caduto a 32 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Gli accertamenti avevano evidenziato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e diverse abrasioni. La commozione cerebrale ha comportato un'attesa di 48 ore prima dell'operazione.

Il cinque volte vincitore del Tour de France, una volta nelle condizioni di farlo, tornerà a casa per iniziare convalescenza e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra. La UAE-Emirates non ha indicato i tempi necessari per il recupero.