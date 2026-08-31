Pogačar operato «con successo» alla clavicola sinistra
Lo sloveno, costretto al ritiro sabato alla Vuelta di Spagna a seguito di una pesante caduta, ha subito un intervento per ricomporre la clavicola fratturata.
Lo sloveno, costretto al ritiro sabato alla Vuelta di Spagna a seguito di una pesante caduta, ha subito un intervento per ricomporre la clavicola fratturata.
BARCELLONA - Tadej Pogačar è stato operato con successo oggi, lunedì 31 agosto, per la frattura della clavicola sinistra riportata nella pesante caduta che sabato lo aveva costretto al ritiro dalla Vuelta. Lo ha comunicato il medico della UAE-Emirates, Adrian Rotunno.
L'intervento, effettuato all'ospedale universitario Dexeus di Barcellona dopo il via libera dei medici, «è andato bene». Il 27enne sloveno resterà ricoverato per alcuni giorni sotto sorveglianza post-operatoria.
Pogačar, che era saldamente al comando della Vuelta, era caduto a 32 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Gli accertamenti avevano evidenziato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e diverse abrasioni. La commozione cerebrale ha comportato un'attesa di 48 ore prima dell'operazione.
Il cinque volte vincitore del Tour de France, una volta nelle condizioni di farlo, tornerà a casa per iniziare convalescenza e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra. La UAE-Emirates non ha indicato i tempi necessari per il recupero.
Resta quindi incerto il prosieguo della stagione. L'intervento a fine agosto mette in dubbio in particolare la possibilità per Pogačar di difendere il titolo di campione del mondo il 27 settembre in Canada.
🏥 @TamauPogi Medical Update— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026
Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.
The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo