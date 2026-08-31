Fine di un'era: Messi dà l'addio alla nazionale
Dopo aver raggiunto per la terza volta la finale di un Mondiale con l’Argentina quest’estate, «La Pulga» dà l’addio al calcio internazionale.
ROSARIO - Lionel Messi lascia la nazionale argentina. Il capitano dell’Albiceleste ha annunciato questo lunedì su Instagram la decisione di porre fine alla sua carriera internazionale, maturata dopo una lunga riflessione.
«Mi sono dato completamente, non ho più nulla da offrire», ha scritto Messi, spiegando di aver sempre dato tutto per la maglia argentina durante i suoi vent’anni in nazionale. Secondo il giocatore è arrivato il momento di lasciare spazio a una nuova generazione.
L’addio arriva dopo che quest’estate Messi ha raggiunto per la terza volta con l’Argentina la finale di un Mondiale.
Nel suo messaggio Messi ha ringraziato i tifosi, la famiglia, gli allenatori e gli ex compagni per il sostegno ricevuto nel corso della carriera. Pur lasciando la nazionale, continuerà a tifare per l’Albiceleste: «Sarò uno dei vostri, a sostenere sempre, nei momenti belli come in quelli difficili».