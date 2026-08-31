TENNIS
Djokovic, il corpo cede
Per quanto potrà resistere Nole?
Imago
Djokovic, il corpo cede
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Djokovic, il corpo cede
Per quanto potrà resistere Nole?
Il serbo soffre ogni volta che scende in campo.
Djokovic, il corpo cede
Per quanto potrà resistere Nole?
Il serbo soffre ogni volta che scende in campo.
ATP31.08.2026
Mariano Navone
won - lost
Novak Djokovic
Terminata
Round 128
NEW YORK - La testa è sempre quella, quella di un combattente, Il corpo però, a 39 anni, sembra aver cominciato a “mollare” Nole Djokovic. Eccezionale nei suoi anni migliori, da tempo il serbo sta infatti faticando a esprimersi con continuità ai massimi livelli, frenato da un problema del quale anche lui sa poco.
«Era evidente che mi sentissi malissimo - ha spiegato il campione di Belgrado dopo aver perso contro Navone nel primo turno degli US Open - Purtroppo quest’anno questa cosa mi accompagna praticamente in ogni partita. Ho conati di vomito, vomito in campo, poi comincio a cedere: ho dolori e crampi ovunque. È un problema serio. Al momento sto cercando di capire cosa sta succedendo e fin dove posso spingermi».
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