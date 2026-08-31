Djokovic, il corpo cede

«Era evidente che mi sentissi malissimo - ha spiegato il campione di Belgrado dopo aver perso contro Navone nel primo turno degli US Open - Purtroppo quest’anno questa cosa mi accompagna praticamente in ogni partita. Ho conati di vomito, vomito in campo, poi comincio a cedere: ho dolori e crampi ovunque. È un problema serio. Al momento sto cercando di capire cosa sta succedendo e fin dove posso spingermi».