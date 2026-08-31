Widmer lascia la Nazionale
«La Nazionale, un gruppo di amici»
Il 33enne ha deciso di levarsi la maglia della Svizzera dopo dodici anni, "conditi" da due Mondiali e due Europei.
«La Nazionale, un gruppo di amici»
Il 33enne ha deciso di levarsi la maglia della Svizzera dopo dodici anni, "conditi" da due Mondiali e due Europei.
MAGONZA - A 33 anni compiuti a marzo e ben dodici anni dopo il suo esordio, Silvan Widmer ha deciso di chiudere la sua esperienza con la Nazionale. Per il difensore argoviese, che in rossocrociato ha collezionato 5 gol in 65 presenze, il Mondiale nordamericano è dunque stato l’ultimo grande torneo da “rappresentante” della Svizzera.
Attualmente impegnato al Magonza in Bundesliga, Widmer ha raccontato con gioia e trasporto la sua vita internazionale: “Anche se mi mancheranno le emozioni e l'atmosfera della Nazionale, sento che è il momento giusto per concentrarmi esclusivamente sul mio club e dare al mio corpo più riposo. Sono orgoglioso di aver giocato 65 partite con la maglia della Svizzera e di averla indossata in due Europei e due Mondiali. Le vittorie ai rigori contro Francia e Colombia sono, ovviamente, indimenticabili. Ma conserverò con affetto anche i ricordi fuori dal campo. Perché la Nazionale è più di una semplice squadra sportiva. È un gruppo di amici che non solo perseguono gli stessi obiettivi, ma si divertono sempre molto insieme in allenamento, in hotel e in trasferta. Perciò, ringrazio tutti i miei compagni di squadra, lo staff e i tifosi: tutti coloro che hanno reso la mia carriera in nazionale così speciale».
65 Spiele, 5 Tore und unzählige Tacklings. Danke für alles, Silvan ❤️🩶— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 31, 2026
65 matchs, 5 buts et une multitude de tacles. Merci pour tout, Silvan.
65 partite, 5 gol e un sacco di tackle. Grazie di tutto, Silvan.https://t.co/JKnb2hwSDD pic.twitter.com/1VWYNPhuVX