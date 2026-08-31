Widmer lascia la Nazionale

Attualmente impegnato al Magonza in Bundesliga, Widmer ha raccontato con gioia e trasporto la sua vita internazionale: “Anche se mi mancheranno le emozioni e l'atmosfera della Nazionale, sento che è il momento giusto per concentrarmi esclusivamente sul mio club e dare al mio corpo più riposo. Sono orgoglioso di aver giocato 65 partite con la maglia della Svizzera e di averla indossata in due Europei e due Mondiali. Le vittorie ai rigori contro Francia e Colombia sono, ovviamente, indimenticabili. Ma conserverò con affetto anche i ricordi fuori dal campo. Perché la Nazionale è più di una semplice squadra sportiva. È un gruppo di amici che non solo perseguono gli stessi obiettivi, ma si divertono sempre molto insieme in allenamento, in hotel e in trasferta. Perciò, ringrazio tutti i miei compagni di squadra, lo staff e i tifosi: tutti coloro che hanno reso la mia carriera in nazionale così speciale».