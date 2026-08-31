Il Lugano "prende" Enem dal Bologna

I rossoblù hanno prelevato la "fisicatissima" (è 195 cm) punta olandese di origini nigeriane dalla Stella Rossa di Belgrado solo tre giorni fa. Giusto il tempo per capire cosa farsene per poi decidere di spedirla in Ticino.

Jay Ifeanyi-Junior Tyron Enem, questo il nome completo dell’attaccante classe 2003, si è formato tra AZ Alkmaar e Ajax. Da lì il salto in Italia (Venezia e Vis Pesaro), il passaggio nel campionato di Cipro (Ethnikos Achna e Omonia Nicosia) e l’approdo in Serbia (prima all'OFK Belgrado e in seguito alla Stella Rossa). Nell’ultimo anno, a Belgrado, ha messo insieme 16 gol in 33 presenze, contando tutte le competizioni.