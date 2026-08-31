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Il Lugano "prende" Enem dal Bologna

L'olandese Jay Enem sarà bianconero, arriva in prestito dal Bologna
Il Lugano "prende" Enem dal Bologna
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Il Lugano "prende" Enem dal Bologna
L'olandese Jay Enem sarà bianconero, arriva in prestito dal Bologna
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - L'attaccante che tanto serviva, il sostituto di Behrens (poi si giocheranno la maglia da titolare) è in arrivo. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero ha infatti trovato un accordo con il Bologna per ottenere, in prestito, il 23enne Jay Enem.

I rossoblù hanno prelevato la "fisicatissima" (è 195 cm) punta olandese di origini nigeriane dalla Stella Rossa di Belgrado solo tre giorni fa. Giusto il tempo per capire cosa farsene per poi decidere di spedirla in Ticino.

Jay Ifeanyi-Junior Tyron Enem, questo il nome completo dell’attaccante classe 2003, si è formato tra AZ Alkmaar e Ajax. Da lì il salto in Italia (Venezia e Vis Pesaro), il passaggio nel campionato di Cipro (Ethnikos Achna e Omonia Nicosia) e l’approdo in Serbia (prima all'OFK Belgrado e in seguito alla Stella Rossa). Nell’ultimo anno, a Belgrado, ha messo insieme 16 gol in 33 presenze, contando tutte le competizioni.

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