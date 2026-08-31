Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open
Al rientro dopo l'infortunio al polso destro, lo spagnolo ha centrato l’esordio nell'ultimo Slam stagionale. Si è imposto in tre set contro il russo Roman Safiullin.
NEW YORK - Carlos Alcaraz si è qualificato lunedì per il secondo turno degli US Open. Il detentore del titolo ha battuto il russo Roman Safiullin (ATP 99) in tre set, con il punteggio di 6-4 6-4 6-3.
Per lo spagnolo si trattava del primo incontro in singolare da metà aprile. Fermato da un infortunio al polso destro al Masters 1000 di Barcellona, Alcaraz ha saltato in particolare Roland-Garros e Wimbledon. Al rientro ha offerto una prova attenta e senza evidenti cali di ritmo, nonostante gli interrogativi sulla tenuta nelle partite al meglio dei cinque set dopo la lunga assenza.
Presente a rete ed efficace in risposta, il murciano ha chiuso l'incontro con 27 errori non forzati, limitando rispetto ai suoi standard le prodezze atletiche. Nell'ultimo gioco si è però reso protagonista di uno scambio spettacolare, concluso con una palla corta dopo diversi passaggi a rete.
«Sono stati cinque mesi davvero difficili per me», ha dichiarato nell'intervista sul campo. «Avevo qualche dubbio, non mentirò. Ma ho cercato di dimenticare tutto, di divertirmi e di concentrarmi su quello che dovevo fare».
Al secondo turno Alcaraz affronterà il portoghese Jaime Faria (ATP 72), reduce dalla vittoria in cinque set sull'americano Jenson Brooksby (ATP 74).