Alcaraz torna dopo oltre quattro mesi e vince all'esordio agli US Open

Per lo spagnolo si trattava del primo incontro in singolare da metà aprile. Fermato da un infortunio al polso destro al Masters 1000 di Barcellona, Alcaraz ha saltato in particolare Roland-Garros e Wimbledon. Al rientro ha offerto una prova attenta e senza evidenti cali di ritmo, nonostante gli interrogativi sulla tenuta nelle partite al meglio dei cinque set dopo la lunga assenza.