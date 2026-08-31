US Open, Waltert e Golubic fuori al primo turno

Particolarmente doloroso, e sorprendente, il KO di Waltert (WTA 89), che si è dovuta inchinare in tre set all'argentina Nadia Podoroska, numero 449 del ranking mondiale. Dopo essersi aggiudicata la prima frazione per 6-4, la tennista grigionese ha perso la tramontana, cedendo i due set successivi per 7-6 6-3 e commettendo ben 62 errori non forzati.

Golubic (WTA 56) ha invece ceduto il passo alla francese Diane Parry (WTA 31), che si è imposta in due set con il punteggio di 7-5 6-4.