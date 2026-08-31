TENNIS
US Open, Waltert e Golubic fuori al primo turno
Le due tenniste svizzere hanno perso rispettivamente contro la sconosciuta argentina Podoroska e la francese Parry.
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Fonte RED
US Open, Waltert e Golubic fuori al primo turno
Le due tenniste svizzere hanno perso rispettivamente contro la sconosciuta argentina Podoroska e la francese Parry.
WTA31.08.2026
Viktorija Golubic
lost - won
Diane Parry
Terminata
1/64
WTA31.08.2026
Nadia Podoroska
won - lost
Simona Waltert
Terminata
1/64
NEW YORK - Viktorjia Golubic e Simona Waltert devono già salutare New York. Le due tenniste svizzere sono infatti state sconfitte al loro primo impegno agli US Open.
Particolarmente doloroso, e sorprendente, il KO di Waltert (WTA 89), che si è dovuta inchinare in tre set all'argentina Nadia Podoroska, numero 449 del ranking mondiale. Dopo essersi aggiudicata la prima frazione per 6-4, la tennista grigionese ha perso la tramontana, cedendo i due set successivi per 7-6 6-3 e commettendo ben 62 errori non forzati.
Golubic (WTA 56) ha invece ceduto il passo alla francese Diane Parry (WTA 31), che si è imposta in due set con il punteggio di 7-5 6-4.
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