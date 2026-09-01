Cinque partiti uniti per il sì alla valorizzazione del patrimonio UNESCO

Martina Malacrida Nembrini, presidente della Sezione di Bellinzona del Partito Socialista, consigliera comunale e membro della Commissione della gestione, ha illustrato gli interventi previsti. «Non stiamo semplicemente restaurando dei monumenti, perché i nostri castelli sono già conservati e tutelati: quello che vogliamo fare è renderli più accessibili, più comprensibili, più vivi e maggiormente collegati». L'obiettivo è fare in modo che i tre castelli, la Murata e la Cinta muraria «non siano più percepiti come oggetti separati, ma uniti in un sistema con una logica e un fil rouge ben visibili». La realizzazione sarà progressiva, tra la seconda metà del 2026 e la prima metà del 2030: «una realizzazione a tappe che serve anche a limitare al minimo le chiusure durante i lavori».