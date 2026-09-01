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VAL CALANCA

Val Calanca, la strada verso la riapertura mercoledì sera

Da giovedì transito diurno su una sola corsia. Di notte e in caso di pioggia la strada resterà chiusa.
Val Calanca, la strada verso la riapertura mercoledì sera
Polizia Canton Grigioni
Fonte Polizia Canton Grigioni
di Redazione
Val Calanca, la strada verso la riapertura mercoledì sera
Da giovedì transito diurno su una sola corsia. Di notte e in caso di pioggia la strada resterà chiusa.

MESOCCO (GR) - La strada della Val Calanca dovrebbe riaprire nella serata di mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 18.00. L'Ufficio tecnico dei Grigioni ha confermato oggi la previsione, precisando che il traffico resterà comunque soggetto a limitazioni.

La strada è chiusa dal 20 agosto, quando, in seguito alle abbondanti piogge, si sono verificate diverse frane, in particolare tra Molina e Arvigo. Da allora la viabilità da e verso la Calanca è bloccata.

Da giovedì la strada sarà aperta durante il giorno, dalle 6.30 alle 20.30, con il traffico regolato da addetti alla sicurezza. Si potrà circolare su una sola corsia e saranno possibili tempi di attesa a causa dei lavori di messa in sicurezza ancora in corso. «Di notte e in caso di pioggia la strada rimane chiusa», ha spiegato Reto Knuchel dell'Ufficio tecnico.

Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione di un ponte provvisorio in acciaio a una corsia, che attraverserà la Calancasca a nord di Buseno. Sarà inoltre costruito un tratto stradale sul versante destro del fiume, così da aggirare completamente la zona interessata dagli smottamenti.

Secondo quanto comunicato il 27 agosto dall'ingegnere cantonale Knuchel, la deviazione dovrebbe poter essere percorsa senza limitazioni, anche di notte e in caso di pioggia. La realizzazione dell'infrastruttura provvisoria dovrebbe richiedere dalle tre alle quattro settimane.

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