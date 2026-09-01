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NORVEGIA

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Il motivo sono alcune complicazioni del trapianto di polmoni a cui si è sottoposta questa estate.
Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
IMAGO / NTB ROY
Fonte Sda Dpa
elaborata da Redazione
Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
Il motivo sono alcune complicazioni del trapianto di polmoni a cui si è sottoposta questa estate.

OSLO - Quando il nuovo re norvegese Haakon VIII presterà giuramento sulla Costituzione nel Parlamento di Oslo nel primo pomeriggio, dovrà farlo senza la sua consorte Mette-Marit. La regina aveva in realtà programmato di essere presente. Tuttavia, si sta ancora riprendendo da un trapianto di polmone subito in estate.

«La regina ha avuto alcune complicazioni dopo l'operazione, anche oggi», ha dichiarato il pneumologo Are Holm dell'ospedale nazionale di Oslo, secondo un comunicato della corte. «Per questo motivo, la regina dovrà essere osservata e monitorata nel corso della giornata.»

La principessa ereditaria Ingrid Alexandra accompagnerà suo padre. L'erede al trono dovrebbe anch'essa prestare giuramento per iscritto nel corso della giornata. La vedova di Harald, la regina Sonja, e il figlio di Haakon, il principe Sverre Magnus, seguiranno anch'essi il giuramento di Haakon in Parlamento.

NORVEGIA
È morto re Harald di Norvegia

Dopo la morte di suo padre Harald V venerdì, Haakon è diventato immediatamente re. Lunedì Mette-Marit aveva partecipato a una processione della famiglia con la bara del monarca defunto attraverso le sale del castello.

Successivamente, si era mostrata al popolo insieme al marito Haakon, alla vedova di Harald, la regina Sonja, e alla figlia del re defunto, la principessa Märtha Louise, sulla piazza del castello. Il 9 settembre il re Harald sarà sepolto a Oslo.

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