"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village
La 15ª edizione della corsa unisce sport e sostegno sociale con la possibilità di donare a un progetto per famiglie.
La 15ª edizione della corsa unisce sport e sostegno sociale con la possibilità di donare a un progetto per famiglie.
CHIASSO - Sabato 19 settembre torna Penz…iamo a Chiasso, manifestazione podistica giunta alla quindicesima edizione. Il programma conferma la 10 km competitiva, inserita nella Coppa Ticino dell'Associazione Sportiva Ticinese di Atletica (ASTI), e la 5 km non competitiva. L'edizione 2026 avrà anche una dimensione solidale, con la possibilità per i partecipanti di sostenere Future Kind Village attraverso una donazione al momento dell'iscrizione.
La gara sui 10 km partirà dal centro di Chiasso, in Piazza Indipendenza, e seguirà il tradizionale percorso verso Seseglio, per poi fare ritorno lungo il Sottopenz. Il tracciato combina così il carattere cittadino della partenza e dell'arrivo con un tratto immerso nel verde.
La 5 km non competitiva è invece rivolta a chi vuole correre e muoversi all'aria aperta senza affrontare una prova agonistica sui 10 km. La distanza potrà essere percorsa secondo il proprio ritmo e si presta anche a sfide tra amici, colleghi, associazioni o aziende.
La principale novità di quest'anno riguarda la collaborazione con Future Kind Village, associazione svizzera senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione della separazione dei bambini dalle loro famiglie. L'associazione interviene precocemente nelle situazioni di vulnerabilità, fornendo alle famiglie sostegni concreti e mirati negli ambiti della salute, della formazione e dei bisogni essenziali. L'obiettivo è evitare che difficoltà economiche, problemi di salute o crisi temporanee conducano all'allontanamento dei bambini dal proprio nucleo familiare. Il modello sviluppato dall'associazione punta inoltre a essere misurabile e replicabile in contesti diversi.
Al momento dell'iscrizione ogni partecipante potrà decidere liberamente se effettuare una donazione a Future Kind Village e stabilirne l'importo. Con questa collaborazione Penz…iamo intende rafforzare una caratteristica che accompagna la manifestazione fin dalle origini: essere non soltanto una gara podistica, ma anche un'occasione di incontro, partecipazione e attenzione verso gli altri.
Alla componente sportiva si affiancherà quella conviviale, con l'animazione e il pranzo, offerto agli atleti, a cura degli Ester@fatti del Rione Excelsior.
La manifestazione è organizzata dall'associazione Penz…iamo in collaborazione con la SFG Chiasso e i Comuni di Chiasso, Balerna e Novazzano, con il contributo dei volontari. Chi fosse interessato a collaborare, ad esempio come pattugliatore o accompagnatore, può annunciarsi all'indirizzo penziamo@gmail.com. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.penziamo.ch e sulla pagina Facebook di Penz…iamo.