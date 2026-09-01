Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHIASSO

"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village

La 15ª edizione della corsa unisce sport e sostegno sociale con la possibilità di donare a un progetto per famiglie.
"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village
Associazione Penz...iamo a Chiasso
Fonte Associazione Penz...iamo a Chiasso
elaborata da Redazione
"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village
La 15ª edizione della corsa unisce sport e sostegno sociale con la possibilità di donare a un progetto per famiglie.

CHIASSO - Sabato 19 settembre torna Penz…iamo a Chiasso, manifestazione podistica giunta alla quindicesima edizione. Il programma conferma la 10 km competitiva, inserita nella Coppa Ticino dell'Associazione Sportiva Ticinese di Atletica (ASTI), e la 5 km non competitiva. L'edizione 2026 avrà anche una dimensione solidale, con la possibilità per i partecipanti di sostenere Future Kind Village attraverso una donazione al momento dell'iscrizione.

La gara sui 10 km partirà dal centro di Chiasso, in Piazza Indipendenza, e seguirà il tradizionale percorso verso Seseglio, per poi fare ritorno lungo il Sottopenz. Il tracciato combina così il carattere cittadino della partenza e dell'arrivo con un tratto immerso nel verde.

La 5 km non competitiva è invece rivolta a chi vuole correre e muoversi all'aria aperta senza affrontare una prova agonistica sui 10 km. La distanza potrà essere percorsa secondo il proprio ritmo e si presta anche a sfide tra amici, colleghi, associazioni o aziende.

La principale novità di quest'anno riguarda la collaborazione con Future Kind Village, associazione svizzera senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione della separazione dei bambini dalle loro famiglie. L'associazione interviene precocemente nelle situazioni di vulnerabilità, fornendo alle famiglie sostegni concreti e mirati negli ambiti della salute, della formazione e dei bisogni essenziali. L'obiettivo è evitare che difficoltà economiche, problemi di salute o crisi temporanee conducano all'allontanamento dei bambini dal proprio nucleo familiare. Il modello sviluppato dall'associazione punta inoltre a essere misurabile e replicabile in contesti diversi.

Al momento dell'iscrizione ogni partecipante potrà decidere liberamente se effettuare una donazione a Future Kind Village e stabilirne l'importo. Con questa collaborazione Penz…iamo intende rafforzare una caratteristica che accompagna la manifestazione fin dalle origini: essere non soltanto una gara podistica, ma anche un'occasione di incontro, partecipazione e attenzione verso gli altri.

Alla componente sportiva si affiancherà quella conviviale, con l'animazione e il pranzo, offerto agli atleti, a cura degli Ester@fatti del Rione Excelsior.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Penz…iamo in collaborazione con la SFG Chiasso e i Comuni di Chiasso, Balerna e Novazzano, con il contributo dei volontari. Chi fosse interessato a collaborare, ad esempio come pattugliatore o accompagnatore, può annunciarsi all'indirizzo penziamo@gmail.com. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.penziamo.ch e sulla pagina Facebook di Penz…iamo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
chiassofuture kind villagegara podisticapenziamosolidarietà
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
46
71

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
8 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
59
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
33
76

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
10 ore
15
15

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 gior
168
252

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
113

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
14
16

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
15 ore
14
48

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
13 ore
44

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
378

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
37

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
43

Mirka parla, Roger piange

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
142

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
2
24

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
3 gior
1
5

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
9 ore

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
4 gior
75
129

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
9 ore
53
91

Altra partita, altri timori

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
29
53

Cornaredo non c'è più

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
90

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran
LIVE
STATI UNITI
3 gior
14
65

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
23 ore
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
15 ore
1
17

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Roger ora è immortale
LIVE
TENNIS
2 gior
1
50

Roger ora è immortale

Wawrinka, è finita
LIVE
TENNIS
14 ore
5
26

Wawrinka, è finita

ULTIME NOTIZIE TICINO
Sì dell'UDC alla "casa comune" del centrodestra ticinese
LIVE
CANTONE
47 min
2

Sì dell'UDC alla "casa comune" del centrodestra ticinese

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
2 ore
8

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
4 ore
20
69

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista
LIVE
CANTONE
4 ore
7

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
4 ore

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
5 ore
5
60

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

L'MPS: «Zali si dimetta subito»
LIVE
CANTONE
5 ore
56
59

L'MPS: «Zali si dimetta subito»

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
5 ore

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte
LIVE
LUGANO
6 ore
7

Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte

Cinque partiti uniti per il sì alla valorizzazione del patrimonio UNESCO
LIVE
BELLINZONA
7 ore
7
30

Cinque partiti uniti per il sì alla valorizzazione del patrimonio UNESCO