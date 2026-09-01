"Penz…iamo a Chiasso": quest'anno si corre anche per Future Kind Village

La 5 km non competitiva è invece rivolta a chi vuole correre e muoversi all'aria aperta senza affrontare una prova agonistica sui 10 km. La distanza potrà essere percorsa secondo il proprio ritmo e si presta anche a sfide tra amici, colleghi, associazioni o aziende.

La principale novità di quest'anno riguarda la collaborazione con Future Kind Village, associazione svizzera senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione della separazione dei bambini dalle loro famiglie. L'associazione interviene precocemente nelle situazioni di vulnerabilità, fornendo alle famiglie sostegni concreti e mirati negli ambiti della salute, della formazione e dei bisogni essenziali. L'obiettivo è evitare che difficoltà economiche, problemi di salute o crisi temporanee conducano all'allontanamento dei bambini dal proprio nucleo familiare. Il modello sviluppato dall'associazione punta inoltre a essere misurabile e replicabile in contesti diversi.