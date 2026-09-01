Cerca e trova immobili
Segnalaci
MORCOTE

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Il nuovo proprietario, un imprenditore multimilionario, intende demolire tutto e costruire una sorta di mini villaggio composto da rustici in stile "tipico ticinese".
Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
Tipress
Fonte Blick
elaborata da Redazione
Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
Il nuovo proprietario, un imprenditore multimilionario, intende demolire tutto e costruire una sorta di mini villaggio composto da rustici in stile "tipico ticinese".

MORCOTE - C'è aria di novità in quel di Morcote. Due anni dopo la vendita all'asta della villa che fu dell'ex CEO di di Raiffeisen Pierin Vincenz, il neoproprietario ha svelato cosa ne sarà della bella residenza con affaccio sul lago.

L'imprenditore svizzero Dölf Früh, che ha un patrimonio stimato di 325 milioni di franchi, ha infatti spiegato al Blick che presto la proprietà dovrebbe essere demolita per lasciare spazio al suo personale progetto: un piccolo villaggio composto da tipici rustici ticinesi.

Tre o quattro rustici
«Le nuove residenze per le vacanze saranno realizzate nello stile di un piccolo villaggio ticinese», ha spiegato Früh, precisando che sul terreno prevede di costruire tre o quattro rustici in pietra naturale.

La maggior parte di questi, una volta ultimati, verrebbero messe in vendita, ma Früh ipotizza di tenerne uno per sé e la sua famiglia.

«Un processo molto lungo»
L'uomo d'affari ha quindi spiegato perché negli ultimi due anni la villa sia rimasta completamente abbandonata. «Come spesso accade, è un processo molto lungo prima di poter iniziare i lavori. Ormai, purtroppo, ci vogliono spesso anni», ha detto, precisando in maniera generica che sono sorti «molti imprevisti».

La domanda di costruzione, ad ogni modo, non è ancora stata presentata. Ci vorranno ancora degli anni, dunque, perché la villa lasci spazio al villaggio di rustici.

Tra i vicini qualche malumore
E tra i vicini, che vedono la struttura come un pugno nell'occhio in mezzo a un panorama perfettamente curato, emerge qualche malumore. «Non si sono ancora visti escavatori», ha detto un residente al quotidiano zurighese. «Anche la strada che dal lago che porta alla villa è in pessime condizioni e avrebbe urgente bisogno di essere sistemata», ha aggiunto un altro.

La villa di Vincenz, lo ricordiamo, venne costruita nel 1960 e oggi si trova in uno stato di decadenza. L'immobile si trova in una posizione invidiabile direttamente in riva al lago Ceresio, e la sua superficie tocca i 368 metri quadri, su un terreno di 2'800 metri quadri complessivi. Vincenz e l'ex moglie Nadja Ceregato avevano acquistato la villa nel 2015 e l'avevano pagata, secondo la stampa d'Oltralpe, ben 6,5 milioni di franchi. Non l'avrebbero però mai rinnovata.

Un passo indietro
Ma facciamo un passo indietro. L'asta si tenne nell'aprile del 2024 a Mendrisio e l'esito, ovvero l'aggiudicazione di Früh, fu una grossa sorpresa. Questo perché anni prima, quando Vincenz ero incorso in difficoltà finanziarie, proprio Früh gli aveva prestato diversi milioni di franchi proprio per estinguere l'ipoteca della villa.

Dietro l'acquisto, secondo quanto riferito allora dall'imprenditore stesso, vi sarebbe stata una strategia d'affari che gli avrebbe dovuto dare dei vantaggi a livello fiscale.

MENDRISIO/MORCOTE
Venduta a quattro milioni la villa di Morcote di Pierin Vincenz

Vincenz e la sentenza in arrivo
Intanto, a Zurigo, si è recentemente concluso il processo bis dell'ex numero uno di Raiffeisen. Il 70enne è accusato di truffa per mestiere, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e corruzione passiva.

La pubblica accusa ha chiesto sei anni di detenzione, la difesa l'assoluzione. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

ZURIGO
Pierin Vincenz torna alla sbarra: «Pena troppo severa?»
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
dölf frühex ceo raiffeisenlago ceresiomorcotemorcotepierin vincenzpierin vincenzrusticiticinovilla
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
1 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto
LIVE
ARGOVIA
1 gior
46
71

Sparatoria all'ippodromo: c'è un arresto

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Voleva rifarsi una vita in Svizzera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
59
50

Voleva rifarsi una vita in Svizzera

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
33
75

«Le nostre macchine da cucire sono allo stremo, aiutateci a cambiarle»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«È morta davanti ai nostri occhi»

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuno sapeva nulla». Davvero?

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista
LIVE
URI / CANTONE
2 gior

Schianto sul Passo del Gottardo: grave un ciclista

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 gior
168
253

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
8 ore
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
3 gior
18
37

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
LIVE
ZURIGO
1 gior
27
112

A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, italiani due dei cinque feriti: sono già stati dimessi. Il cordoglio di Giorgia Meloni

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
14
15

«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
11 ore
43

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
13 ore
13
48

Su due ruote è una strada horror

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
1 gior
377

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"
LIVE
CANTONE
1 gior

Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
3 gior
1
5

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
LIVE
CANTONE
2 gior
18
15

Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
LIVE
LODRINO
2 gior
3
19

Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Mirka parla, Roger piange
LIVE
TENNIS
2 gior
2
43

Mirka parla, Roger piange

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»
LIVE
CANTONE
1 gior
44
141

«Il silenzio? Non ci stiamo sottraendo alle domande»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
23 ore
2
24

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
4 gior
75
128

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
9

Il criminologo: «Forse aveva un obiettivo preciso»

Il regalo avvelenato dei valori di stima
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
2 gior
10
59

Il regalo avvelenato dei valori di stima

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
19
23

Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
7 ore
53
91

Altra partita, altri timori

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
7 ore

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

Cornaredo non c'è più
LIVE
LUGANO
1 gior
29
53

Cornaredo non c'è più

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
94

Lega-UDC, il Mattino dice sì. E "punge" Chiesa: «Ansia da prestazione»

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
20
54

Pure Boteli potrebbe voltare le spalle alla Svizzera

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran
LIVE
STATI UNITI
2 gior
14
66

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
7
59

Moncada-gol e papera di Racioppi: il Lugano non si ferma più

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»
LIVE
CIPRO
2 gior
1
5

Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sette morti»

«Infantino ha approfittato della mia caduta»
LIVE
ZURIGO
22 ore
4
25

«Infantino ha approfittato della mia caduta»

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
13 ore
1
17

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Roger ora è immortale
LIVE
TENNIS
2 gior
1
50

Roger ora è immortale

Wawrinka, è finita
LIVE
TENNIS
12 ore
5
26

Wawrinka, è finita

ULTIME NOTIZIE TICINO
Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
2 ore
11
32

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista
LIVE
CANTONE
2 ore
4

Alle Swiss {ai} Weeks il Ticino fa la parte del protagonista

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
3 ore

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
3 ore
1
25

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

L'MPS: «Zali si dimetta subito»
LIVE
CANTONE
3 ore
31
52

L'MPS: «Zali si dimetta subito»

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
4 ore

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte
LIVE
LUGANO
4 ore
5

Cureggia inaccessibile (in auto) per una notte

Cinque partiti uniti per il sì alla valorizzazione del patrimonio UNESCO
LIVE
BELLINZONA
5 ore
7
29

Cinque partiti uniti per il sì alla valorizzazione del patrimonio UNESCO

Chi provoca disordini paga: una mozione propone sanzioni fino a 30'000 franchi
LIVE
MENDRISIO
5 ore
11
73

Chi provoca disordini paga: una mozione propone sanzioni fino a 30'000 franchi

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
6 ore

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale