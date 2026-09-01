Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Tra i vicini qualche malumore

E tra i vicini, che vedono la struttura come un pugno nell'occhio in mezzo a un panorama perfettamente curato, emerge qualche malumore. «Non si sono ancora visti escavatori», ha detto un residente al quotidiano zurighese. «Anche la strada che dal lago che porta alla villa è in pessime condizioni e avrebbe urgente bisogno di essere sistemata», ha aggiunto un altro.