L'accusa chiede sei anni, Vincenz l'assoluzione

Il suo socio, Beat Stocker, si è soffermato un po' più a lungo sull'argomento, ma ha anch'egli affermato di non aver mai avuto l'intenzione di danneggiare nessuna delle due società. Altri due imputati hanno rinunciato a fare una dichiarazione finale, mentre un terzo si è dichiarato innocente.

Le parti interessate dovranno attendere prima di conoscere la sentenza. Il giudice ha parlato di «diverse settimane».