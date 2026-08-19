La pubblicità sbarca su ChatGPT, da lunedì anche in Svizzera

«Questa espansione offre ai professionisti del marketing di tutta Europa un nuovo modo per raggiungere le persone proprio mentre stanno esplorando, confrontando e prendendo decisioni», si legge nel comunicato di OpenAI.

«Seguendo i principi pubblicitari di OpenAI, manteniamo le conversazioni private e non vendiamo mai i dati dei clienti - precisa ancora la società -. Gli annunci in ChatGPT sono sempre chiaramente etichettati e separati dalle risposte, e non influenzano in alcun modo le risposte fornite da ChatGPT. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di personalizzare gli annunci, con piani a pagamento senza pubblicità disponibili per chi preferisce non visualizzarli».