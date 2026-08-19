Il Consiglio federale chiede 970 milioni per la difesa aerea

Con la situazione tesa sul mercato i produttori richiedono sempre più spesso acconti consistenti. Senza tali acconti gli acquisti urgenti possono subire ritardi anche di diversi anni. Proprio per questo il Consiglio federale cerca di creare rapidamente i presupposti per proteggere meglio la popolazione, anche considerando che attualmente l'esercito "non ha i mezzi necessari per proteggere adeguatamente la Svizzera dalle minacce aeree".

I 970 milioni saranno destinati al versamento di acconti per la difesa terra-aria a corta gittata (250 milioni) e a media gittata (650 milioni), per un radar a medio raggio parzialmente mobile (60 milioni) e per la difesa dai mini-droni (10 milioni). Non appena il Parlamento avrà deciso in merito al credito aggiuntivo, l'esecutivo potrà versare gli acconti.