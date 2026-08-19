Sunrise, i 147 tagli riducono del 5% i costi del personale

Dopo il calo del fatturato e dell'utile operativo EBITDAaL nel secondo trimestre, Sunrise beneficerà degli aumenti di prezzo a partire da agosto. Secondo il CEO André Krause, al momento dell'annuncio si è registrato soltanto un lieve aumento del tasso di abbandono, senza un'ondata di disdette. «Gli aumenti di prezzo sono ormai più accettati rispetto al passato», ha affermato. Anche Swisscom e Salt hanno aumentato i prezzi.