L'imposizione individuale entrerà in vigore dal 2032
Il Consiglio federale concede ai Cantoni il termine massimo per l'attuazione, lasciando tempo per adeguamenti tecnici e politici.
BERNA - L'imposizione individuale approvata dai cittadini in primavera entrerà in vigore nel 2032. Con questa decisione odierna, il Consiglio federale concede ai Cantoni il termine massimo previsto per l'attuazione.
Il governo, viene spiegato in una nota odierna, avrebbe potuto anticipare l'entrata in vigore, ma ha deciso di non avvalersi di tale facoltà. In questo modo i Cantoni avranno il tempo necessario per l'attuazione politica e tecnica.
Come noto, l'introduzione dell'imposizione individuale riguarda tutti i contribuenti, i Cantoni, i Comuni e la Confederazione. Saranno necessari adeguamenti legislativi cantonali, in alcuni casi con una ridefinizione delle tariffe e delle deduzioni. Potrebbero essere necessarie anche votazioni.
La legge federale sull'imposizione individuale entrerebbe in vigore anche se l'iniziativa "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi - Basta con la discriminazione del matrimonio!" venisse accolta il prossimo 29 novembre. L'obbligo di introdurre l'imposizione individuale - ha spiegato l'esecutivo - verrebbe meno solo se il Parlamento modificasse nuovamente la relativa legge.
L'imposizione individuale è stata approvata dagli aventi diritto lo scorso 8 marzo con il 54,26% dei voti.