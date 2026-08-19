La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

La perquisizione di fine settembre

La donna afferma di non dormire più nella sua casa da oltre un anno. «Sto da amici – dice –. Ho paura. Quando scende il buio mi rendo conto che il villaggio è davvero minuscolo ed è attorniato dal nulla. Non posso dormire a casa mia se il contesto è questo. Nel nucleo le case sono tutte ravvicinate, la mia è proprio accanto a quella del vicino. Per me è come se il pericolo fosse sempre presente».