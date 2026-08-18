Se ne va una leggenda del Gambarogno

Quei capelli lunghissimi

Giuseppe non era un personaggio che passava inosservato. Aveva capelli lunghissimi e biondi. «Non li taglio da quando avevo circa 20 anni – aveva raccontato due anni fa in un'intervista pubblicata sul settimanale Cooperazione –. Saranno lunghi quasi un metro, non li ho mai misurati».

Era stato intervistato anche da diverse testate d'oltre Gottardo. In diversi lo definivano una specie di Hippie. Ma a lui questo soprannome non piaceva molto. Amava sentirsi uno spirito libero.