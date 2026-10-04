Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

L'allerta gialla inizialmente diramata dal servizio meteorologico basco Euskalmet è stata poi innalzata ad arancione, dal tardo pomeriggio di sabato fino alle 6 di domenica mattina. «Nel centro storico di Bilbao l'acqua è salita molto velocemente, fino a bagnare i passanti fino alle ginocchia. In alcune zone il livello era tale che i residenti non sono riusciti a raggiungere le proprie case».

I disagi alla rete stradale, documentati anche dal nostro lettore, sono significativi. «L'acqua ha invaso l'autostrada A-8 e un tunnel è allagato».