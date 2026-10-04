Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
Strade allagate e residenti bloccati, il racconto dei disagi causati dalla meteo nelle ultime ore nella città spagnola.
Strade allagate e residenti bloccati, il racconto dei disagi causati dalla meteo nelle ultime ore nella città spagnola.
BILBAO - Una Dana (una depressione isolata ad alta quota) si è abbattuta nel tardo pomeriggio di sabato sulla Biscaglia, la provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi, nel nord della Spagna, che ha Bilbao come capoluogo.
È stata una vera e propria sorpresa, riferiscono i media locali: le strade si sono improvvisamente trasformate in fiumi e i residenti sono stati costretti a rifugiarsi nei negozi. Tra le persone che hanno fatto i conti con la furia degli elementi c'è anche Steven, un lettore ticinese che ci ha inviato un video che mostra i disagi alla circolazione viaria dovuti agli allagamenti.
L'allerta gialla inizialmente diramata dal servizio meteorologico basco Euskalmet è stata poi innalzata ad arancione, dal tardo pomeriggio di sabato fino alle 6 di domenica mattina. «Nel centro storico di Bilbao l'acqua è salita molto velocemente, fino a bagnare i passanti fino alle ginocchia. In alcune zone il livello era tale che i residenti non sono riusciti a raggiungere le proprie case».
I disagi alla rete stradale, documentati anche dal nostro lettore, sono significativi. «L'acqua ha invaso l'autostrada A-8 e un tunnel è allagato».
Le previsioni per le prossime ore inducono a sperare in un miglioramento, in una situazione tuttavia di relativa incertezza. Ma la meteo nella penisola iberica è all'insegna di una «elevata instabilità», ha riferito l'Agenzia meteorologica statale spagnola (Aemet). Le condizioni peggiori dovrebbero riguardare l'area mediterranea.