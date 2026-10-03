Demenza, un gruppo di auto-aiuto per non affrontare la malattia da soli

Le riunioni sono confidenziali e i partecipanti non sono obbligati a intervenire. Il gruppo è condotto da due responsabili formate sui principali temi legati alla demenza. Alzheimer Svizzera prevede inoltre formazioni obbligatorie e una valutazione annuale dei gruppi. I GAA non sostituiscono il supporto medico o terapeutico e si distinguono da iniziative come gli Alzheimer Café, le Vacanze Alzheimer e i gruppi di attivazione cognitiva.

In Ticino sono presenti gruppi a Locarno, Bellinzona, Lugano, Coldrerio e Biasca. Quello di Locarno esiste dal 2017 e si riunisce ogni secondo giovedì del mese, dalle 17 alle 18.30, al Tertianum - Residenza Al Lido, in via della Posta 44. A ogni incontro partecipano da tre a otto persone. Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 8 ottobre.