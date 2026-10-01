Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Un cambiamento che, secondo Chiesa, comporterebbe «una maggiore complessità amministrativa e di coordinamento». La documentazione ufficiale della Confederazione conferma che, qualora la revisione fosse adottata dalla Svizzera, i frontalieri disoccupati con ultima occupazione in Svizzera e almeno 22 settimane consecutive di attività sarebbero sottoposti alle regole e agli obblighi svizzeri, compresi quelli relativi al collocamento.