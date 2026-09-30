In queste ore, l'ex patron della FIA ha aggiunto un dettaglio sulla dinamica dell'incidente sugli sci del 29 dicembre 2013: «Michael non guardava davanti a sé, stava guardando suo figlio, che era con un amico. Poi è scivolato su una roccia ed è andato a sbattere con la testa contro un'altra roccia», ha raccontato l'80enne nel podcast En Toute Liberté.