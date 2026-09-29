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Tredici svizzeri sul palcoscenico della NHL

In serata prende il via il campionato nordamericano. Josi e Hischier guidano la pattuglia rossocrociata, Moser punta a un ruolo da protagonista e Bichsel cerca la consacrazione: Fiala parte invece ai box.
Tredici svizzeri sul palcoscenico della NHL
IMAGO / justpictures.ch
di Adriano De NeriGiornalista
Tredici svizzeri sul palcoscenico della NHL
In serata prende il via il campionato nordamericano. Josi e Hischier guidano la pattuglia rossocrociata, Moser punta a un ruolo da protagonista e Bichsel cerca la consacrazione: Fiala parte invece ai box.
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Lo spettacolo della NHL sta per tornare. Questa notte sono infatti in programma le prime partite del campionato nordamericano. I campioni in carica dei Carolina Hurricanes - reduci dai lunghi festeggiamenti per la conquista del secondo titolo della loro storia, arrivato 20 anni dopo il primo - torneranno sul ghiaccio di casa per sfidare i Florida Panthers.

La principale novità del calendario riguarda il numero di partite di regular season: ogni franchigia disputerà 84 incontri, 2 in più rispetto a prima. La stagione regolare si concluderà sabato 10 aprile 2027, quando saranno impegnate tutte e 32 le squadre.

Le luci della ribalta illumineranno anche una nutrita truppa svizzera. Sul palcoscenico nordamericano, però, i 13 rossocrociati ricopriranno ruoli molto diversi: c'è chi sarà protagonista, chi si accontenterà di una parte da comparsa e chi dovrà lottare con impegno e dedizione per conquistarsi un posto nel copione.

A guidare la pattuglia svizzera ci sono naturalmente i due capitani di Nashville e New Jersey, Roman Josi e Nico Hischier. Il difensore numero 59 - che la scorsa stagione ha tagliato il traguardo delle 1000 partite in NHL - vuole riportare i Predators ai playoff dopo due anni di assenza. Il centro dei Devils, reduce da una stagione da 66 punti, proverà invece a trascinare la propria franchigia il più lontano possibile. Al suo fianco ci saranno anche Timo Meier, autore di 44 punti, e il granitico Jonas Siegenthaler, che punta anche a ritrovare il gol dopo una stagione chiusa senza reti, ma con 16 assist.

Dopo aver firmato un contratto di otto anni da 54 milioni di dollari, JJ Moser ha ormai assunto un ruolo di primo piano nei Tampa Bay Lightning. Reduce da 29 punti, il difensore è chiamato a confermarsi come uno degli elementi chiave della franchigia. Più da gregari, almeno sulla carta, i ruoli di Pius Suter e Nino Niederreiter. Il primo, reduce da 29 punti, vivrà la sua seconda stagione con i St. Louis Blues, mentre il secondo, autore di 19 punti, vestirà ancora la maglia dei Winnipeg Jets. Entrambe le squadre puntano a qualcosa di più del semplice accesso alla postseason.

Tra i pali, invece, Akira Schmid proverà a ritagliarsi spazio nei Florida Panthers dopo il trasferimento dai Vegas Golden Knights. Il portiere svizzero dovrà contendersi il posto da titolare con l'esperto Markström, in una franchigia che, dopo aver conquistato il titolo per due anni consecutivi, la scorsa stagione ha clamorosamente mancato l'accesso ai playoff.

Per il giovane Lian Bichsel potrebbe invece essere arrivato il momento della definitiva consacrazione. Dopo le 50 partite e gli 8 punti raccolti lo scorso anno con Dallas, il difensore è chiamato al salto di qualità. Dovrà invece pazientare ancora Kevin Fiala, alle prese con il grave infortunio alla gamba sinistra patito alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il 30enne dei Los Angeles Kings, autore di 40 punti (18 gol) in 56 partite nella passata stagione, dovrebbe infatti saltare l'esordio della sua squadra, domani sul ghiaccio del Colorado.

Gli altri svizzeri, tra cui il ticinese Attilio Biasca, partiranno invece dalla AHL con l'obiettivo di conquistare un posto nella recita che conta e poter così calcare il palcoscenico più ambito. Ancora alla ricerca di una squadra è invece Philipp Kurashev, al quale i San Jose Sharks non hanno rinnovato il contratto al termine della scorsa stagione. Il 26enne aveva chiuso l'annata con 7 gol e 13 assist in 43 partite. Per lui, dunque, la nuova stagione partirà da un copione ancora tutto da scrivere.

NHL (10):

Portiere:
Akira Schmid (2000) - Florida Panthers

Difensori:
Lian Bichsel (2004) - Dallas Stars
Roman Josi (1990) - Nashville Predators
Jonas Siegenthaler (1997) - New Jersey Devils
Janis Moser (2000) Tampa Bay Lightning

Attaccanti:
Kevin Fiala (1996) - Los Angeles Kings
Nico Hischier (1999) - New Jersey Devils
Timo Meier (1996) - New Jersey Devils
Pius Suter (1996) - St. Louis Blues
Nino Niederreiter (1992) Winnipeg Jets

AHL (3):

Difensore
Leon Muggli (2006) - Hershey Bears / Washington Capitals

Attaccanti:
Théo Rochette (2002) - Grand Rapids Griffins / Detroit Red Wings
Attilio Biasca (2003) - Providence Bruins / Boston Bruins

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