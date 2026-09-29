Tredici svizzeri sul palcoscenico della NHL

Le luci della ribalta illumineranno anche una nutrita truppa svizzera. Sul palcoscenico nordamericano, però, i 13 rossocrociati ricopriranno ruoli molto diversi: c'è chi sarà protagonista, chi si accontenterà di una parte da comparsa e chi dovrà lottare con impegno e dedizione per conquistarsi un posto nel copione.

A guidare la pattuglia svizzera ci sono naturalmente i due capitani di Nashville e New Jersey, Roman Josi e Nico Hischier. Il difensore numero 59 - che la scorsa stagione ha tagliato il traguardo delle 1000 partite in NHL - vuole riportare i Predators ai playoff dopo due anni di assenza. Il centro dei Devils, reduce da una stagione da 66 punti, proverà invece a trascinare la propria franchigia il più lontano possibile. Al suo fianco ci saranno anche Timo Meier, autore di 44 punti, e il granitico Jonas Siegenthaler, che punta anche a ritrovare il gol dopo una stagione chiusa senza reti, ma con 16 assist.