HCL: scatta oggi l’asta delle maglie da trasferta della preseason

La base d’asta è fissata a 200 franchi con possibilità di rilancio minima di 5 franchi. La maglia ha sfondo bianco con numero e cognome del giocatore scritti in nero bordato di giallo. Sopra il cognome del giocatore sul retro rifà capolino dopo tanti anni “Strillo”, il simpatico omino che esulta con il bastone alzato, per molto tempo presente in passato sull’oggettistica dell’HCL.