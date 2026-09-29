HCL: scatta oggi l’asta delle maglie da trasferta della preseason
L'asta terminerà domenica 4 ottobre
LUGANO - Martedì 29 settembre 2026, a partire dalle ore 14.00, scatta l’asta della maglia indossata dalla prima squadra bianconera in occasione delle partite in trasferta della fase estiva di preparazione alla stagione 2026/27. L’asta terminerà domenica 4 ottobre 2026, sempre alle ore 14.00.
La base d’asta è fissata a 200 franchi con possibilità di rilancio minima di 5 franchi. La maglia ha sfondo bianco con numero e cognome del giocatore scritti in nero bordato di giallo. Sopra il cognome del giocatore sul retro rifà capolino dopo tanti anni “Strillo”, il simpatico omino che esulta con il bastone alzato, per molto tempo presente in passato sull’oggettistica dell’HCL.
Le maglie presentano piccoli segni di usura che, come d’abitudine in questo contesto, conferiscono un “valore aggiunto” all’oggetto da collezione.
Di seguito il link per partecipare all’asta delle maglie: https://ricardo.ch/it/shop/hclugano_official/