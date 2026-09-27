Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Il sindaco di Bellinzona amareggiato dalla bocciatura del progetto, riconosce la sconfitta: «Vedremo cosa eventualmente si potrà recuperare». Festeggiano i referendisti, Brenno Martignoni Polti: «La gente ha potuto esprimersi. Questo un punto di partenza»
La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
Ti-Press
La Fortezza si sgretola
BELLINZONA
4 ore
59
140

La Fortezza si sgretola

Castelli o Fortezza?
BELLINZONA
10 ore
7
28

Castelli o Fortezza?

di Simone ReGiornalista
La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
Il sindaco di Bellinzona amareggiato dalla bocciatura del progetto, riconosce la sconfitta: «Vedremo cosa eventualmente si potrà recuperare». Festeggiano i referendisti, Brenno Martignoni Polti: «La gente ha potuto esprimersi. Questo un punto di partenza»

BELLINZONA - La Fortezza di Bellinzona non è sopravvissuta alle urne. La cittadinanza ha abbattuto il progetto da 19,1 milioni di franchi ─ già avallato dal consiglio comunale ─ di valorizzazione del sito patrimonio dell'UNESCO (dal 2000) della capitale. «Ci sono amarezza e delusione per questo risultato e anche per il fatto che questo progetto arriva da molto lontano», ci dice il sindaco Mario Branda. Un progetto che «ha coinvolto tantissime persone e che per arrivare a questo punto ha richiesto tante energie, umane e finanziarie».

Branda: «Ora? Parleremo con il Cantone e vedremo cosa si può recuperare»
«Era un progetto importante nell'ottica di proiettare Bellinzona anche in una nuova dimensione dal punto di vista turistico, economico e, naturalmente, anche culturale. Bellinzona non ha un lago, non ha un festival del film come Locarno. A Bellinzona c'è la Fortezza, ci sono i castelli, ed era quello su cui si poteva e bisognava puntare. Quindi è chiaro: questa bocciatura, che ferma il progetto, in questo momento ci porta un po' di delusione».

E ora cosa ne sarà del progetto? Si dovrà ripartire da zero o qualcosa potrà essere salvato? «Adesso ci dovremo effettivamente chinare sulla questione che effettivamente non è scontata. Anche perché si sono sommati tanti motivi per il "no" e questo rende difficile capire quale sia stato il punto determinante in questa serie di opposizioni. Alcune c'erano dall'inizio, altre si sono aggiunte nel corso della discussione, per cui non è veramente scontato», spiega Branda, ricordando che il progetto era patrocinato sia dalla Città che dal Cantone.

«Ricordiamo che i castelli sono di proprietà del Cantone per cui adesso servirà un "time-out". La necessità di fermarci per capire bene che cosa vuole fare anche il Cantone e poi vedere che cosa eventualmente si può recuperare. Fermo restando che così come è stato proposto evidentemente non funziona».

Ed è una bocciatura non solo del progetto ma, inevitabilmente, anche politica. Ci saranno conseguenze, quindi, politiche? «È difficile dirlo in questo momento. Il nostro è un Paese abituato ai referendum e alle iniziative» e non è detto che i risultati di questi «quando poi si torna alle elezioni vadano necessariamente a spostare gli equilibri politici, per cui è difficile dire quale sarà l'implicazione politica di questa scelta. La convergenza che c'è stata attorno a questo progetto, molto trasversale, è frutto di una lunga elaborazione. Di una lunga discussione, anche di carattere che poi per finire è stata anche politica. Quindi mi è difficile dire se questo avrà ripercussioni su un altro piano».

Martignoni Polti: «Adesso li possiamo chiamare castelli»
Una domenica difficile per la Turrita. Una domenica da ricordare, invece, per i referendisti, premiati dalla volontà popolare. «È una grande soddisfazione. Soprattutto il fatto che la gente abbia finalmente potuto esprimersi su un tema che coinvolge tutti, nel cuore e nella mente», ci dice Brenno Martignoni Polti, alla testa dei contrari alla Fortezza.

«Sono sicuro che questa sia una chiara indicazione di rotta. Una vera e propria mappa. Perché il referendum aveva tre punti fondamentali e che sono stati chiariti dall'inizio, quindi non possono esserci equivoci a riguardo. Prima di tutto: castelli e non Fortezza, quindi il nome è un elemento decisivo di questa contesa. Il secondo punto è che tutti gli accessi e tutti i luoghi devono rimanere pubblici e gratuiti. E il terzo che non deve essere costituita questa fondazione. La governance deve restare assolutamente in mani pubbliche».

In altre parole, è un nuovo punto di partenza. «Significa che è il momento di rimboccarsi le maniche e cominciare a studiare un progetto che tenga conto della sensibilità della gente. Un progetto concepito dal basso e non imposto dall'alto», prosegue Martignoni Polti che si attende ora dal Municipio «che prenda atto» della questione «e accolga con la giusta umiltà un'indicazione che sta nel dire: incontriamoci di nuovo e ri-studiamo il progetto». E l'intento deve essere quello «di promuovere i castelli. Adesso li possiamo chiamare castelli, no?»

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonacastellifortezzareferendum
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
3 gior
94
436

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
28
70

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
2 gior

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
6 ore
207

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
1 gior
29
130

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
3 gior
8

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
3 gior
37
77

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
26
52

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
2 gior
56
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
1 gior
39

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti
LIVE
ITALIA/REGNO UNITO
1 gior
8
45

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
2 gior

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
2 gior
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
3 gior
134

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
4 ore
59
140

La Fortezza si sgretola

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
1 gior

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
2 gior
67
130

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
2 gior
2
49

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
20 ore
59
136

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
2 gior
17

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
1 gior
35

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
85

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
2 gior
9
17

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani
LIVE
LUGANO
1 gior
6
32

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»
LIVE
VAUD
1 gior
35
90

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto
LIVE
SPAGNA
2 gior
9

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
7

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera
LIVE
UNIONE EUROPA
2 gior
8
34

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
8
17

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi

L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
39
85

L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
LIVE
GINEVRA
2 gior
2
32

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
3 gior
28

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
2 gior
2
13

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
7 ore
12
57

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
22 ore

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Sfonda un muretto in retromarcia
LIVE
MAGLIASO
1 gior
3
20

Sfonda un muretto in retromarcia

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio
LIVE
HCAP
1 gior
29
27

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio

La Nati scarica la responsabilità su Embolo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
3
15

La Nati scarica la responsabilità su Embolo

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»
LIVE
LUGANO
2 gior

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»

«Lugano incredibile, è probabilmente è la migliore città d'Europa»
LIVE
DERBY
1 gior
8
46

«Lugano incredibile, è probabilmente è la migliore città d'Europa»

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
3 gior
12
41

«I Moretti erano intimidatori»

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
19 ore
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
38
167

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»

Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
LIVE
BELLINZONA
1 gior
5
12

Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
3 gior
13
31

Arrestato il primogenito del Senatùr

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
LIVE
CONFINE
1 gior
15

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

Tragedia sul Pilatus, muore un turista di 18 anni
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Tragedia sul Pilatus, muore un turista di 18 anni

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il Ticino diventa Regione del Gusto 2027
LIVE
CANTONE
39 min

Il Ticino diventa Regione del Gusto 2027

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 ore

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei
LIVE
LUGANO
3 ore

Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
8 ore
16
73

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

Ottobre con Millestrade per scoprire le professioni
LIVE
CANTONE
9 ore
4

Ottobre con Millestrade per scoprire le professioni

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
10 ore
26

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
10 ore
37
24

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

La Pgi Lugano festeggia gli 80 anni a Villa Negroni
LIVE
LUGANO
20 ore
4

La Pgi Lugano festeggia gli 80 anni a Villa Negroni

Zucche Nostrane: il ricettario che celebra il Ticino a tavola
LIVE
ATTUALITÀ
22 ore
13

Zucche Nostrane: il ricettario che celebra il Ticino a tavola

Quando il regista non è umano. «Non demonizziamo, discutiamone»
LIVE
CANTONE
22 ore
21

Quando il regista non è umano. «Non demonizziamo, discutiamone»