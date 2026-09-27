La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

E ora cosa ne sarà del progetto? Si dovrà ripartire da zero o qualcosa potrà essere salvato? «Adesso ci dovremo effettivamente chinare sulla questione che effettivamente non è scontata. Anche perché si sono sommati tanti motivi per il "no" e questo rende difficile capire quale sia stato il punto determinante in questa serie di opposizioni. Alcune c'erano dall'inizio, altre si sono aggiunte nel corso della discussione, per cui non è veramente scontato», spiega Branda, ricordando che il progetto era patrocinato sia dalla Città che dal Cantone.

«Ricordiamo che i castelli sono di proprietà del Cantone per cui adesso servirà un "time-out". La necessità di fermarci per capire bene che cosa vuole fare anche il Cantone e poi vedere che cosa eventualmente si può recuperare. Fermo restando che così come è stato proposto evidentemente non funziona».