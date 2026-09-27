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Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei

Si è concluso il Congresso internazionale di gastroenterologia “Moncucco Gastro 2026”: «Spazio di aggiornamento e confronto»
Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei
Moncucco Gastro 2026
Fonte red
elaborata da Redazione
Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei
Si è concluso il Congresso internazionale di gastroenterologia “Moncucco Gastro 2026”: «Spazio di aggiornamento e confronto»

LUGANO - Dalle nuove strategie terapeutiche per le malattie infiammatorie intestinali allo screening del tumore colorettale, passando per chirurgia robotica e immunoterapia. Sono alcuni dei temi affrontati al congresso internazionale di gastroenterologia «Moncucco Gastro 2026», che il 25 e 26 settembre ha riunito a Lugano esperti europei, svizzeri e ticinesi.

Organizzato dalla Clinica Moncucco, l'incontro si è concentrato sulle evoluzioni diagnostiche e terapeutiche delle principali patologie dell'apparato digerente, con un approccio multidisciplinare che ha coinvolto gastroenterologia, endoscopia, chirurgia mini-invasiva e robotica, oncologia e radiologia.

La prima giornata è stata dedicata alle patologie benigne esofago-gastriche e intestinali. Al centro delle discussioni le nuove strategie terapeutiche, le malattie infiammatorie croniche intestinali e il ruolo delle tecniche endoscopiche e chirurgiche.

Il secondo giorno si è invece concentrato sulle patologie neoplastiche e sui percorsi di diagnosi e cura. Tra gli argomenti affrontati figurano lo screening del tumore colorettale e la sua incidenza in Ticino, le tecniche avanzate di resezione endoscopica, la chirurgia robotica per il tumore del retto, l'immunoterapia e le innovazioni in oncologia. Spazio anche al ruolo dell'ecoendoscopia nelle neoplasie bilio-pancreatiche.

Al congresso hanno partecipato, tra gli altri, Thomas Roesch di Amburgo, Pardeep Bhandari di Portsmouth, Stefan Seewald di Zurigo e Alessandro Repici della Clinica Moncucco, insieme a numerosi specialisti svizzeri e ticinesi. Il confronto ha permesso ai partecipanti di discutere indicazioni, tecniche e modelli di presa a carico, mettendo a confronto le evidenze scientifiche più recenti con la pratica clinica quotidiana.

Secondo il Gruppo Ospedaliero Moncucco, lo scambio di esperienze fra specialisti di discipline differenti è un elemento importante per accompagnare l'evoluzione dei percorsi diagnostici e terapeutici e rendere più coordinata la presa a carico dei pazienti.

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