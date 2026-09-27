Gastroenterologia, due giorni di confronto tra i principali specialisti europei

La prima giornata è stata dedicata alle patologie benigne esofago-gastriche e intestinali. Al centro delle discussioni le nuove strategie terapeutiche, le malattie infiammatorie croniche intestinali e il ruolo delle tecniche endoscopiche e chirurgiche.

Il secondo giorno si è invece concentrato sulle patologie neoplastiche e sui percorsi di diagnosi e cura. Tra gli argomenti affrontati figurano lo screening del tumore colorettale e la sua incidenza in Ticino, le tecniche avanzate di resezione endoscopica, la chirurgia robotica per il tumore del retto, l'immunoterapia e le innovazioni in oncologia. Spazio anche al ruolo dell'ecoendoscopia nelle neoplasie bilio-pancreatiche.