Tripletta di Järventie ma l’Ambrì perde

Galvanizzati dalle prime uscite stagionali, i biancoblù hanno iniziato la sfida con il giusto piglio, affrontando i Lions a viso aperto e, anche, riuscendo a metterli in difficoltà. Senn non ha vissuto minuti tranquillissimi, è vero; a fare l’impressione migliore, nel primo tempo, sono tuttavia stati proprio i padroni di casa, pericolosi con De Luca in powerplay e con Heed su idea di Joly. Il vantaggio siglato da Järventie a pochi secondi dalla sirena non è dunque stato una sorpresa. E, sulle ali dell’entusiasmo, i leventinesi hanno cominciato bene pure il periodo centrale, riuscendo a giocare a ritmo alto. La loro spinta si tuttavia è spenta quasi improvvisamente a metà parziale quando, in boxplay (fuori Pezzullo), hanno incassato il pari da Malgin. Da quel punto sono andati in enorme difficoltà e, quando prima Wüthrich e in seguito Isacco Dotti sono finiti sulla panca dei penalizzati nel giro di 73”, sono crollati. Spinto da un powerplay sontuoso, lo Zurigo ha infatti trovato due gol in 46” con Knak e Grant per poi, in surplace, prima della sosta passare anche con Sigrist.