Tripletta di Järventie ma l’Ambrì perde
Powerplay micidiale, Zurigo padrone alla Gottardo Arena
Davos sconfitto e ultimo.
Powerplay micidiale, Zurigo padrone alla Gottardo Arena
Davos sconfitto e ultimo.
AMBRÌ - L’Ambrì ha cominciato male un weekend difficilissimo: di scena davanti ai propri tifosi si è arreso 3-6 contro uno Zurigo solidissimo.
Galvanizzati dalle prime uscite stagionali, i biancoblù hanno iniziato la sfida con il giusto piglio, affrontando i Lions a viso aperto e, anche, riuscendo a metterli in difficoltà. Senn non ha vissuto minuti tranquillissimi, è vero; a fare l’impressione migliore, nel primo tempo, sono tuttavia stati proprio i padroni di casa, pericolosi con De Luca in powerplay e con Heed su idea di Joly. Il vantaggio siglato da Järventie a pochi secondi dalla sirena non è dunque stato una sorpresa. E, sulle ali dell’entusiasmo, i leventinesi hanno cominciato bene pure il periodo centrale, riuscendo a giocare a ritmo alto. La loro spinta si tuttavia è spenta quasi improvvisamente a metà parziale quando, in boxplay (fuori Pezzullo), hanno incassato il pari da Malgin. Da quel punto sono andati in enorme difficoltà e, quando prima Wüthrich e in seguito Isacco Dotti sono finiti sulla panca dei penalizzati nel giro di 73”, sono crollati. Spinto da un powerplay sontuoso, lo Zurigo ha infatti trovato due gol in 46” con Knak e Grant per poi, in surplace, prima della sosta passare anche con Sigrist.
Un nuovo powerplay, a inizio terzo terzo, ha permesso a Balcers di far decollare definitivamente i Lions che, però, a quel punto hanno commesso l’errore di sentirsi appagati. E, ancora con Järventie, a segno due volte, i sopracenerini li hanno puniti, facendoli barcollare... Non abbastanza, in ogni caso, per farli cadere. Riprese in mano le redini dell’incontro, Grant e compagni hanno infatti controllato fino al 58' quando, a porta vuota, Riedi ha chiuso i conti.
Castigato dallo Zurigo, l’Ambrì non ha tempo per crucciarsi: domani, sabato, dovrà infatti muoversi verso sud, verso Lugano, per il primo derby stagionale.
Chi, invece, nel venerdì di campionato, è riuscito a festeggiare in casa è stato il Rapperswil, che con Segafredo, Lammer e Wetter ha infilzato 3-2 il Davos costringendolo alla quarta sconfitta consecutiva e all’ultimo posto in classifica. Brindisi casalingo pure per il Langnau, che un po’ a sorpresa - grazie a un secondo tempo enorme - ha superato 5-3 lo Zugo, e per il Ginevra, che ai rigori ha sorpreso 4-3 il Friborgo. Un successo esterno (2-3), il terzo in cinque partite, lo ha invece trovato l’Ajoie, andato a prendersi due punti (vittoria all’overtime con gol decisivo di Tanus) a Berna.
AMBRÌ-ZURIGO 3-6 (1-0, 0-4, 2-2)
Reti: 19’42” Järventie (Heim) 1-0; 29’56” Malgin (Andrighetto) 1-1; 37’12” Knak (Kukan) 1-2; 37’58” Grant (Lammikko) 1-3; 38’35” Sigrist (Bader) 1-4; 45’25” Balcers (Grant) 1-5; 45’54” Järventie (Schnarr) 2-5; 47’52” Järventie (Muggli) 3-5; 57’19” Riedi 3-6.
AMBRÌ: Senn; Worge, Heed; Pezzullo, D. Wüthrich; I. Dotti, Z. Dotti; Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Kodytek, Joly; Borradori, Heim, Muggli; L. Landry, M. Landry, Bosson; Kostner.
ZURIGO: Zumbühl; Berni, Weber; Marti, Kukan; Geering, Lehtonen; Schwendeler; Knak, Malgin, Andrighetto; Balcers, Lammikko, Frödén; Baechler, Grant, Strömwall; Bader, Sigrist, Riedi; Baltisberger.
Penalità: Ambrì 5x2'+2'; Zurigo 3x2'+2'.
Note: Gottardo Arena, 6'177 spettatori. Arbitri: Wiegand, Hungerbühler, Cattaneo, Obwegeser.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|5
|15
|5
|0
|22
|11
|11
|2
|Ambrì
|5
|8
|3
|2
|17
|18
|-1
|3
|Zugo
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|4
|Bienne
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|5
|Berna
|4
|7
|2
|2
|14
|11
|3
|6
|Ajoie
|5
|7
|3
|2
|15
|15
|0
|7
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|5
|7
|2
|3
|14
|18
|-4
|8
|Lausanne HC
|4
|6
|2
|2
|11
|13
|-2
|9
|Ginevra
|5
|6
|2
|3
|14
|18
|-4
|10
|Friborgo
|5
|6
|2
|3
|13
|14
|-1
|11
|EHC Kloten
|5
|6
|2
|3
|13
|19
|-6
|12
|Lugano
|3
|5
|2
|1
|11
|10
|1
|13
|Langnau
|5
|5
|2
|3
|16
|19
|-3
|14
|Davos
|5
|4
|1
|4
|11
|17
|-6