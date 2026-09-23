Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

È quanto sarebbe accaduto sabato 19 settembre, attorno alle 23.30, come confermato dalla Polizia cantonale. Restano ancora diversi aspetti da chiarire: al momento non sono note né le dinamiche precise né le ragioni che avrebbero scatenato lo scontro.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia Città di Lugano e della Polizia cantonale. Al loro arrivo, però, le persone coinvolte si erano già disperse e la situazione si era in parte ricomposta.