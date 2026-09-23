Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
È stato un altro sabato “caldo” in quel di Lugano, con attimi concitati fra Via Pretorio e la pensilina. Intanto la Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e fare chiarezza.
È stato un altro sabato “caldo” in quel di Lugano, con attimi concitati fra Via Pretorio e la pensilina. Intanto la Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e fare chiarezza.
LUGANO - Una maxi rissa, tra calci e pugni, seguita dalla presunta evacuazione di un locale del centro e da ulteriori momenti di tensione all'esterno, con diverse persone che correvano per strada. Una serata decisamente movimentata nella zona della Pensilina e di via Pretorio.
Diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione riferiscono infatti di momenti concitati, in quello che sembrerebbe essere l'ennesimo episodio di questo tipo nella movida luganese.
È quanto sarebbe accaduto sabato 19 settembre, attorno alle 23.30, come confermato dalla Polizia cantonale. Restano ancora diversi aspetti da chiarire: al momento non sono note né le dinamiche precise né le ragioni che avrebbero scatenato lo scontro.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia Città di Lugano e della Polizia cantonale. Al loro arrivo, però, le persone coinvolte si erano già disperse e la situazione si era in parte ricomposta.
Nonostante la permanenza degli agenti sul posto, nessuno si è annunciato. Sono ora in corso le verifiche del caso per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sull'episodio.