FFS Cargo, il Governo ticinese resta in allerta

Il Consiglio di Stato ha «espresso le proprie preoccupazioni e aspettative in merito ai collaboratori interessati dai processi di riorganizzazione che non hanno ancora trovato una nuova collocazione, auspicando che sia trovata una soluzione in Ticino». Il Governo ha inoltre ribadito l’importanza di garantire il mantenimento di posti di lavoro qualificati nel nostro Cantone.

FFS e sindacati hanno quindi aggiornato il Governo riguardo allo stato delle discussioni in merito alle riorganizzazioni in corso e condiviso alcune proposte nell’ottica di uno sviluppo futuro. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, in generale, la necessità che tali processi tengano adeguatamente conto della realtà ticinese e del suo potenziale, con l’obiettivo di consolidare l’occupazione e le competenze storicamente presenti sul territorio cantonale.