FFS Cargo, il Governo ticinese resta in allerta
Prosegue il confronto tra Governo, FFS e sindacati per salvaguardare l’occupazione e valorizzare le competenze in Ticino.
BELLINZONA - Preoccupato e attento all'evoluzione della situazione. Si può riassumere così la posizione del Consiglio di Stato a seguito dell'incontro, avvenuto oggi a Palazzo delle Orsoline, con una delegazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS) sulla riorganizzazione di FFS Cargo.
Nello specifico si è discusso della situazione e del futuro delle attività delle FFS in Ticino, con particolare attenzione alle ricadute occupazionali. Secondo quanto spiegato subito dopo l'incontro delle FFS il 95% dei circa 40 collaboratori e collaboratrici interessati nel Cantone ha accettato la proposta ricevuta dall'azienda.
Il Consiglio di Stato ha «espresso le proprie preoccupazioni e aspettative in merito ai collaboratori interessati dai processi di riorganizzazione che non hanno ancora trovato una nuova collocazione, auspicando che sia trovata una soluzione in Ticino». Il Governo ha inoltre ribadito l’importanza di garantire il mantenimento di posti di lavoro qualificati nel nostro Cantone.
FFS e sindacati hanno quindi aggiornato il Governo riguardo allo stato delle discussioni in merito alle riorganizzazioni in corso e condiviso alcune proposte nell’ottica di uno sviluppo futuro. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, in generale, la necessità che tali processi tengano adeguatamente conto della realtà ticinese e del suo potenziale, con l’obiettivo di consolidare l’occupazione e le competenze storicamente presenti sul territorio cantonale.
Il Consiglio di Stato continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo un dialogo diretto e franco con la Direzione delle FFS e le organizzazioni sindacali. «L’intenzione è di avviare prossimamente una discussione strategica sul futuro della presenza dell’azienda in Ticino, adottando una prospettiva di medio termine e oltre, tenendo della presenza dell’asse ferroviario nord-sud e delle competenze già presenti sul territorio e ulteriormente sviluppabili».