La situazione dei diritti umani? «Gravissima. Anche in Ticino»

Diritti umani, altrove ma anche qui

Bruno Bergomi, presidente della Fondazione Diritti Umani Lugano, ha sottolineato come il FFDUL sia l'evento più importante dell'anno per la Fondazione. La situazione finanziaria del festival è fonte di preoccupazione, ma si sta lavorando per raggiungere le grandi fondazioni elvetiche.

E, sui diritti umani, Bergomi ha evidenziato come la situazione dei diritti umani sia gravissima, non solo nel mondo «ma anche in Ticino. Difendere le vittime è difendere i diritti umani». Il riferimento è chiaramente alle vicende che hanno segnato l'estate e provocato un terremoto politico a livello cantonale.