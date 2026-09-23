Successo per "Incontriamoci": il benvenuto del Comune ai nuovi residenti
Presentata una guida per facilitare la partecipazione sociale, con particolare attenzione all'inclusione delle diverse comunità.
PARADISO - Numerosa partecipazione sabato scorso, 19 settembre, sul lungolago di Paradiso per "Incontriamoci", il tradizionale appuntamento annuale organizzato per dare il benvenuto ai nuovi residenti e favorirne l'integrazione nella comunità.
Alla presenza delle autorità comunali, la manifestazione ha permesso di presentare il Municipio in carica, i quadri dirigenti dell'amministrazione comunale e della Polizia e i servizi disponibili sul territorio, con le relative modalità di accesso. Nel corso dell'incontro è stata inoltre presentata una nuova guida dedicata alle associazioni e alle società sportive attive nel Comune.
Spazio anche agli stand informativi dei corsi di lingua italiana per stranieri "Socializziamo con il Comune" e del Centro Prevenzione Discriminazioni.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Programma d'Integrazione Cantonale (PIC) e del Servizio per l'Integrazione degli stranieri (SIS), con l'obiettivo di accogliere i nuovi cittadini e facilitarne l'inserimento nella comunità comunale.
Nel suo intervento il sindaco Ettore Vismara ha presentato il Municipio e i referenti dell'amministrazione comunale e della Polizia. Ha inoltre sottolineato l'importanza di una migliore conoscenza delle istituzioni e degli aspetti pratici della vita quotidiana nel Comune, considerata una premessa indispensabile per la piena partecipazione degli stranieri alla vita sociale.