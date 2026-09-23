Concessione a termine degli spazi nelle rotatorie comunali

Mini e Rampoldi ricordano che Chiasso, oltre a essere il centro economico del Basso Mendrisiotto, occupa una posizione geografica strategica e ospita importanti servizi dell’Amministrazione cantonale e federale. «Ne risulta un movimento quotidiano di persone e veicoli tutt'altro che trascurabile e quindi un'elevata visibilità di molti spazi pubblici».

Tra questi spazi ci sono le rotonde, che i due consiglieri definiscono «elementi ormai imprescindibili della viabilità moderna», sottolineando come il loro decoro contribuisca «all'immagine e alla qualità percepita del Comune».