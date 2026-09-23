«La sicurezza dei bambini deve diventare una priorità»

«La necessità di intervenire non nasce oggi. Già nel 2017 la Città di Lugano aveva presentato un progetto specifico per la moderazione del traffico e la sistemazione di Viale Cassone», viene sottolineato. «Negli anni successivi, il Piano della mobilità scolastica (PMS) e il Piano comunale dei percorsi pedonali (PCPP) hanno ulteriormente analizzato il comparto e le sue criticità. Nonostante gli studi e le proposte elaborate negli anni, Viale Cassone non figura tra le misure PMS attualmente finanziate per Pregassona e la sua sistemazione non risulta oggi tra gli interventi prioritari».

Nel frattempo «il tratto continua a collegare quotidianamente due sedi scolastiche ed è percorso da bambini, famiglie, pedoni, ciclisti, residenti, automobili e mezzi del trasporto pubblico».