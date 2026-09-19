Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Interpellata da 20 Minuten, la Rega ha confermato un intervento presso l’Alp Scheidegg. «L’equipaggio ha prestato assistenza medica a un paziente che, in seguito a una caduta, ha riportato ferite di media gravità. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato in elicottero in un ospedale adeguato». Non è ancora chiaro come si sia verificato l’incidente.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di verifica.