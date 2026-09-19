Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
È capitato a un uomo e a sua figlia che si trovavano presso l'Alp Scheidegg questo sabato pomeriggio: «Siamo rimasti a lungo sotto shock».
È capitato a un uomo e a sua figlia che si trovavano presso l'Alp Scheidegg questo sabato pomeriggio: «Siamo rimasti a lungo sotto shock».
WALD (ZH) - Sabato si è verificato un incidente sull’Alp Scheidegg, nel Canton Zurigo. Un parapendista è precipitato, impattando prima con un albero e poi con il suolo.
Secondo la Polizia cantonale di Zurigo, la Rega ha dovuto recuperare il ferito da un terreno impervio e trasportarlo in ospedale.
Interpellata da 20 Minuten, la Rega ha confermato un intervento presso l’Alp Scheidegg. «L’equipaggio ha prestato assistenza medica a un paziente che, in seguito a una caduta, ha riportato ferite di media gravità. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasportato in elicottero in un ospedale adeguato». Non è ancora chiaro come si sia verificato l’incidente.
Le cause dell'incidente sono ancora in corso di verifica.
«Eravamo tutti in stato di shock»
Per uno scherzo del destino un lettore di 20 Minuten ha assistito alla caduta da molto vicino.
«Oggi c’erano particolarmente tanti parapendisti in volo. Praticamente era uno spettacolare show aereo gratuito tutto per noi!», racconta il lettore. Si trovava con la figlia di 13 anni presso la Gasthaus dell'Alp Scheidegg, dove stavano osservando lo spettacolo.
«Mia figlia è da sempre affascinata dai parapendisti e aveva appena deciso che un giorno avrebbe voluto provare anche lei. Poi, davanti ai nostri occhi, uno di loro è precipitato. Eravamo tutti molto scossi, soprattutto mia figlia», racconta l'uomo.
Ha dovuto parlare a lungo con lei per aiutarla a elaborare quanto aveva visto. «Ora sta di nuovo meglio, ma per il momento i suoi progetti di fare parapendio sono stati messi da parte».
Poco dopo i due hanno pututo anche osservare l’arrivo della Rega, intervenuta in elicottero per recuperare il ferito.
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