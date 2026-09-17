Schianto sulla ciclabile. Un ferito
Dinamica e responsabilità dell'incidente ancora al vaglio della polizia.
Dinamica e responsabilità dell'incidente ancora al vaglio della polizia.
TENERO-CONTRA - Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 11:35, lungo la pista ciclabile nei pressi del Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero. Qui, stando alla segnalazione inviata da un lettore, si è verificata una collisione tra un ciclista e un'automobile.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, per cause che dovranno essere chiarite, un uomo di mezza età che stava percorrendo in bici la ciclabile è andato a collidere con un veicolo in transito. Ad avere la peggio è stato ovviamente il ciclista, rovinato al suolo riportando ferite.
Sul luogo dell'incidente sono rapidamente intervenuti i soccorritori del SALVA, che hanno prestato le prime cure al ferito, poi assicurato su una barella e trasferito in ospedale per i controlli necessari.
Presenti anche gli agenti della Polizia cantonale, che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito. Gli accertamenti dovranno permettere di risalire all'esatta dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità.
Al momento non sono note le esatte condizioni di salute del ciclista.